Přivolejte děti ke sporáku, teď vaří hrdinové z Večerníčku. Jejich recepty zvládnou

Jakmile se do vaření pustí známí hrdinové z televizní obrazovky, dětské nadšení vystoupá do závratných výšek. Mlsní medvědi - Nedvěd a Miška - se přesunuli z českého večerníčku před hrnce, vařečky a sporák. Jejich recepty teď vychází knižně pod názvem Velká medvědí kuchařka.

Zatímco večerníček s příběhy neposedných medvídků skončil v polovině února, tvůrci reagovali na dlouhodobé pozitivní ohlasy na příběhy animovaných chlupáčů, které byly uvedeny i v kinech v rámci pásma Hurá na pohádky a následně jako samostatný film Mlsné medvědí příběhy v kinech. Vaření podle roztomilých medvědů zachytily i televizní kamery a šestadvacet miniepizod s gurmánskými návody se představilo před nedávnem pod názvem Mlsné medvědí recepty.

Na světě je také kniha Velká medvědí kuchařka, která obsahuje recepty s názvy jako Jezírkový vývar nebo Ovocná pizza pana Raka. Vymyslela je a sepsala Kateřina Dvořák, která se snažila primárně vycházet z příběhů večerníčku. Často zapojila i jednotlivá jména hrdinů, která se ve Večerníčku objevují.

"Záměrně jsem vynechala suroviny, které děti obecně moc nemusí, jako je syrová cibule, houby nebo výrazný sýr. Bylo pro mě důležité, aby si mezi 30 recepty, které v kuchařce jsou, našel nějakou dobrůtku úplně každý, ať už má bezlepkovou dietu, nemůže laktózu, nebo nejí maso. Také jsem se snažila recepty rovnoměrně rozložit do kapitol snídaně, oběd, večeře, mlsná, aby děti provedly jídly z celého dne," vysvětluje autorka Kateřina Dvořák, jejíž recepty jsou svým složením vhodné pro děti od tří let. Postup pak s menší pomocí rodičů zvládnou i prvňáčci.

V kuchařce jsou snadné recepty, ke kterým není potřeba nůž ani sporák. U těch komplikovanějších je postup podrobněji popsaný včetně tipů a rad. Existují podle autorky nějaké osvědčené fígle, jak vzbudit u dětí nadšení z vaření? "Fígl je spíš pro rodiče, ať občas nepospíchají a smíří se s delší přípravou, nebo větším nepořádkem v kuchyni. Odměnou budou spokojení strávníci, kteří třeba za pár let budou rodiče svým vařením překvapovat častěji a častěji. Je prima, když není čas strávený v kuchyni povinností, ale spíš radostí a zábavou. To platí pro děti i dospělé," dodává Dvořák, pro kterou po zkušenosti s "dospělými" recepty bylo zaměření na ty dětské velká výzva a zodpovědnost. "Objevování surovin a receptů mě ale naučilo rozšířit si jídelníček, takže věřím, že to tak (s pomocí Mišky a Nedvěda) budou mít i další děti," uzavírá autorka receptů.