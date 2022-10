Forejt: McDonald’s není nejzdravější jídlo na světě, hejty se mi nečetly hezky

Lidé porotce kulinářské soutěže MasterChef kritizovali a psali mu negativní hodnocení na jeho restauraci v Olomouci. Forejt přiznává, že každý hejt bolí a negativní komentáře se mu nečetly hezky.

"Přitom já jsem se nikdy netajil tím, že miluju fastfood. Mekáč byl pro mě odmalička lovebrand. Že jsem šéfkuchař finediningové restaurace, ještě neznamená, že snídám foie gras, obědvám lanýže a večeřím filet mignon," řekl pro magazín Pátek Lidových novin.

"Nikdy jsem netvrdil, že je McDonald’s nejzdravější jídlo na světě. A nemůžu ani tvrdit, že u nás v restauraci Entrée děláme nejzdravější jídlo na světě." Poukázal na to, že používají při vaření hodně másla. Sám do provozoven se žlutým M v logu nechodí každý den. "A neznám ani lidi, kteří by denně chodili k nám do restaurace. Pestrost je krásná. Prostě si dáte, na co máte zrovna chuť," dodal.

McDonald’s a Forejt se rozhodli zkraje tohoto roku pro tříletou spolupráci, během které šéf vyhlášeného podniku Entrée v Olomouci má zvýšit vnímání kvality sítě rychlého občerstvení.

Přemek Forejt patří mezi nejznámější tuzemské šéfkuchaře, proslavil se jako porotce v soutěži MasterChef. Od roku 2015 také šéfuje restauraci Entrée, která má zhruba osm desítek míst a funguje v opravené budově bývalého Hodolanského divadla.