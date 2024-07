Řasy a obočí nejen zdobí, ale také chrání. Znáte všechny jejich funkce?

Obočí patří k velmi výrazným prvkům na obličeji. V posledních letech trendy velí k jeho přirozenosti a hustotě, což oční lékaři vítají rozhodně více než vytrhané tenké linky, které bývaly populární v minulosti.

"Bez obočí by nám z čela do očí stékal slaný pot, což by způsobovalo nepříjemné pálení nebo podráždění. Kromě toho obočí do jisté míry chrání zrak před slunečním zářením, vlhkostí, špínou nebo třeba prachem," říká přednosta sítě očních klinik Pavel Stodůlka. Ten také prozradil, že obočí má ještě jednu funkci, která většinu lidí na první pokus určitě nenapadne. "Obočí má ale ještě jednu vlastnost, o které se málo ví. Je důležité pro identifikaci. Chybějící obočí zkrátka narušuje schopnost našeho mozku rozeznávat tváře a výrazy lidí."

A upozorňuje na to, že i řasy, které tak krásně rámují oči a dodávají pohledu na svůdnosti, nejsou pouze na ozdobu. "Řasy slouží jako ochrana očí před prachem i nečistotami. Fungují dokonce jako senzory při detekci nebezpečí v rámci mechanismu známého jako "boj, nebo útěk", kdy se automaticky zrychlí mrkání," řekl Stodůlka.

Řasy mají svůj vlastní životní cyklus, ten trvá zhruba tři měsíce. Řasa poté vypadne a je nahrazena novou. Na horním víčku mají lidé kolem 150 řas, na spodním přibližně 80.

Protože řasy i obočí zachytávají nečistoty, měla by se jim věnovat dostatečná péče. "Mikroskopické částečky nečistot sice nemusí být viditelné, ale mohou zapříčinit vznik zánětů nebo podráždění očí. Proto je důležité si obličej každý večer důkladně umývat. U žen by mělo být samozřejmostí také každý večer řasy i obočí odlíčit a postupovat přitom jemně, aby se nepolámaly," upozornil Pavel Stodůlka.

Řasy mohou také onemocnět. Může to být například zánět okrajů očních víček, z nichž řasy vyrůstají (blefaritida), abnormální růst řas směrem do oka (trichiáza) nebo zvýšená ztráta řas (madaróza), případně jejich nadměrné vypadávání ve spojitosti s onemocněním organismu jako alopecie.