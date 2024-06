Bojujete s vlasy? Zkrotíte je přírodními oleji, vyberte si ten svůj podle typu vlasů

Vlasové oleje se těší čím dál větší popularitě. Jejich benefity spočívají v přírodním složení, které je bohaté na minerály a vitamíny, které do vlasových vláken i pokožky pronikají přirozeně a bez zatížení. Který olej se hodí nejlépe k vašemu typu vlasů?

Kudrnaté lokny, které se cuchají

U tohoto typu vlasů se vám oplatí investovat do hroznového oleje, který pomáhá obnovit hydrataci, a to nejen vlasům, ale také pokožce hlavy. Snižuje také zacuchání, zvláčňuje, zadržuje vlhkost a uhlazuje vlasová vlákna.

Rovné, případně mírně zvlněné vlasy

Pokud vaše vlasy spadají pod rovný nebo mírně vlnitý typ, vyhledávejte oleje, které je zbytečně nezatěžují. Avokádový olej patří mezi nejlepší volby, navíc redukuje zacuchání i roztřepené konečky, dodává jim hydrataci, ale nevytváří mastný film.

Vlasy bez lesku

Když vlasům chybí lesk, napraví to krásně švestkový olej, který jim dodá hebkost bez mastného vzhledu. Stačí na to pár kapek; více oleje by je mohlo zatížit a působily by ulízaně.

Řídnoucí a tenké vlasy

Přírodním lékem, na který nedaly dopustit už naše babičky, je ricinový olej. Jedná se o těžký olej, takže je lepší ředit jej lehčími oleji a aplikovat jej v době, kdy jej můžete za několik hodin smýt. Výrazně přispívá k podpoře růstu vlasů a jejich zahuštění, má silné antioxidační a regenerační vlastnosti, podporuje také růst obočí a řas.

Jemné vlasy, kterým chybí objem

Nemůžete se chlubit zrovna bujnou kšticí? Jemná a tenká vlasová vlákna ocení spíš lehčí oleje, jako třeba jojobový, který hydratuje a současné nemastí. Svým složením totiž nejvíc připomíná přirozené oleje, které produkují žlázy na vlasové pokožce.

Suché a poškozené vlasy

Arganovému oleji se ne darmo říká i marocké zlato. Obsahuje vysoké množství vitaminu E a nenasycených mastných kyselin omega 9 a 6, je lehký a vyživující. Proto patří mezi nejoblíbenější prostředky, jak obnovit suché a poškozené vlasy, ocení je ovšem i další typy vlasů.

Svědící pokožka

Trápí vás lupy a svědění? Olej s extraktem z aloe vera vlasovou pokožku zklidní, hydratuje a zadržuje v ní vlhkost, hloubkově regeneruje a příznivě působí také na akné a atopický ekzém.