Další průšvih Rammsteinů. Ze sexuálního útoku byl nově obviněný i klávesista Flake

Německá média vypátrala další ženy, které mají s Rammsteiny nepříjemnou zkušenost. Tentokrát se obvinění týkají i klávesisty Christiana Lorenze, který vystupuje pod přezdívkou Flake.

Jednou z údajných obětí je žena, jejíž jméno deník Süddeutsche Zeitung pozměnil na Jasmin Stevensová. Jasmin reportérům vypověděla, že se s Lindemannem poprvé setkala ve svých 17 letech na autogramiádě jeho knihy Messer v prosinci roku 2002. Poté šla se známými do baru, kam dorazil i Lindemann s klávesistou Flakem. Frontman Rammsteinů se jí pak zeptal, zda by se nechtěla přesunout do Lorenzova venkovského domu v Braniborsku. Jasmin souhlasila.

Oběma hudebníkům nejdřív tvrdila, že jí je 22 let. Pravdu jim měla říct až na chalupě. Tam spolu s Lindemannem a Lorenzem pila pivo a pálenku. Lindemann následně zmizel, ona šla spát. Flake si lehl vedle ní. Jasmin kvůli opilosti nebyla ve stavu, aby v tom klávesistovi zabránila. Dokázala se prý jen odvrátit, což mu nebránilo, aby s ní měl sex. "Byla jsem úplně mimo. Nebyla jsem při smyslech," říká dnes Stevensová.

Stevensová po této příhodě trpěla traumaty a roky navštěvovala terapii. Její výpověď podpořili bývalí kolegové ze zaměstnání, rodina a přátelé. Svou výpověď doložila dokumenty od terapeuta, deníkovými záznamy a také fotografiemi z autogramiády. Christian Lorenz prostřednictvím svých právníků poměr popřel.