Českou fotografku překvapila nízká cena vepřového srdce. Inspirovala ji k tvorbě

Fotografka Jana Kolářová se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje symbolice srdce - jak jej vnímáme v životě jako zdroj existence, ale i jakým způsobem pomocí této ikony ztvárňujeme vyjadřování sebe a svých pocitů. "Je ale tato ikona opravdu blízká skutečnému srdci? Nebojíme se náhodou našemu srdci, které každý v sobě máme, dát možnost svobody, a místo toho hledáme východiska, jak uniknout pravdě, tomu, co doopravdy naše srdce žádá?" ptá se devětadvacetiletá fotografka pocházející z Litomyšle.

Tyto myšlenky prezentuje na své výstavě Puls bytí, která je do 15. května k vidění v Zámeckém návrší v Litomyšli. Fotografie vznikaly od roku 2013 a vše začalo momentem, kdy se Kolářová dozvěděla, kolik stojí vepřové srdce. "Byla jsem šokovaná, protože jsem zjistila, že jej koupíte za necelých 25 korun. Vím, že z hlediska masného výrobku se jedná o vedlejší produkt, ale ta symbolika mě naprosto zarazila. V ten moment mi došlo, jak moc si nevážíme života," vzpomíná fotografka, která v té době studovala ještě na střední škole.

Rozhodovat se podle srdce mi dává svobodu

Součástí výstavy je také fotografie s názvem Životní příběh, v níž umělkyně zobrazuje příběh vlastní rodiny. "Bratr mé maminky zemřel v mladém věku na srdeční zástavu. Je to pro mě velmi silná minulost, kterou prožila moje maminka s prarodiči," svěřuje se Kolářová. Rodina je pro ni v tomto vizuálním dokumentu silným aspektem. "Na fotografiích jsou mí nejbližší, které nekonečně miluji a kterým bych darovala své srdce," říká.

Významné jsou pro autorku také snímky pod názvem Zlomené srdce. "Velmi silně jsem vnímala pocity jedné úchvatné ženy, která si intenzivně prochází vztahy plnými lásky a zároveň opuštěnosti," popisuje Kolářová a vysvětluje, jak to má s vnímáním tohoto orgánu ona sama: "Vím, že kdykoli se řídím podle svého pocitu, který vědomě cítím ze srdce, rozhoduji se správně. Neznamená to, že když se člověk snaží jít cestou srdce, je to jednoduché, ale pro mě je to cesta svobody," vysvětluje žena, která deset let pracovala v nadnárodních korporátních firmách. Před rokem ze zaměstnání odešla a věnuje se svému podnikání a tvorbě jako fotografka a kameramanka.

Ráda fotí vše, co v ní zanechává pocit fascinace a co by ráda zkoumala a poznávala. Především se zabývá subjektivním dokumentem a koncepty týkajícími se sebepoznání a mystičnosti. Ve své tvorbě také pracuje s malbou, kresbou a instalací.

Fotit začala před více než 15 lety. Jako jedno z prvních témat zpracovávala vizuální dokument o spolužačce, která ve 14 letech otěhotněla. "Jednalo se o velmi intenzivní příběh. Chtěla jsem rozebrat, jak se sama cítí. Byla na hranici společnosti, odstřižena od 'normálnosti'. To mi připadalo jako něco, co je potřeba zdokumentovat. Především ukázat, že by člověk neměl nahlížet na danou realitu z jednoho úhlu pohledu," říká umělkyně.

Podívejte se do galerie na tvorbu Jany Kolářové.