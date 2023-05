První vrásky se na pleti projevují před třicítkou! Pomůže česká přírodní kosmetika

Řeč je o Ego Harmony, české rodinné společnosti, která vyvíjí přírodní kosmetiku. Nutno podotknout, že přívlastek česká nespočívá pouze v jejím oficiálním sídle. "Ačkoliv si vybíráme to nejlepší z celého světa, kompletní vývoj i výroba probíhají pouze v České republice," říká František Vorel, zakladatel značky. A v čem tkví její jedinečnost? Kombinuje nejúčinnější přírodní složky. Jejich účinnost musí být skutečně podložena moderním vědeckým výzkumem.

V přípravcích Ego Harmony tak najdete např. agranový a opunciový olej, kterému se pro jeho účinky říká přírodní botox, aloe vera, patentované přírodní receptury za Švýcarska a Francie nebo české švestky. "Je škoda švestky jen pálit. Jsou totiž bohaté na vitamíny A, C, K a E a obsahují i železo, vápník, draslík a hořčík. Tyto živiny jsou důležité pro zdraví pokožky a jsou také klíčové pro produkci kolagenu, což je bílkovina, která udržuje pokožku pružnou a mladistvou," vysvětluje František.

Na anti-aging péči je ideální myslet již ve třiceti

První projevy stáří ve formě menších vrásek, zhoršující se kvality nehtů či vlasů se mohou objevit ještě před třicítkou. Je to způsobeno úbytkem kolagenu v kůži, respektive jeho snižující se produkcí. "Ve čtyřiceti letech je produkce kolagenu, který je zastoupen v obnovujících se kožních buňkách a díky němuž je naše pleť elastická, na šedesáti procentech. V šedesáti letech už pak jen na pětině," upřesňuje František

V Ego Harmony proto vyvinuli několik přípravků, které v boji proti vráskám pomáhají. Prvním je vyživující denní krém, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili na světové soutěži Global Green Beauty Awards v kategorii Best Argan Product a který unikátně kombinuje vitamin B3, aloe vera a vzácné esenciální oleje: levandulový, arganový a opunciový. Ty mají jedinečné a mezi přírodními složkami používanými v kosmetice naprosto nenahraditelné vlastnosti. Jde o silné přírodní antioxidanty bohaté na vitamin E, betakaroteny, minerály a nenasycené mastné omega kyseliny podporující tvorbu kolagenu. Tím účinně bojují proti stárnutí pleti, chrání ji před ztrátou pevnosti, pružnosti a udržují ji hydratovanou celý den.

Noční krém pomáhá proti stárnutí pleti díky jedinečné kombinaci tradičních a inovativních aktivních látek, arganového, opunciového a švestkového oleje, vitaminu C, koenzymu Q10 a patentovaných přírodních receptur REFORCYL® a LIFT Oléoactif®. Krém zlepšuje hydrataci pleti, zvyšuje její pevnost, pružnost a při pravidelném používání napomáhá redukovat výskyt vrásek. "Noční krém získal vloni na světové soutěži v Londýně dokonce dvě medaile. Zlatou si odnesl v kategorii Best Vegan Anti-Aging Product. To o jeho účinnosti a šetrnosti v boji proti vráskám mluví za vše," usmívá se František.

Dvojici krémů doplňuje oční sérum ARGAN & OPUNCIE. Při pravidelném používání napomáhá redukovat výskyt vrásek, váčků a kruhů pod očima díky kombinaci arganového, opunciového a jojobového oleje, niacinamidu, kofeinu a patentovaného rostlinného extraktu ze Švýcarska. Ten pomáhá regenerovat narušenou bariéru zralé pokožky a poskytuje jí výživu. Obsahuje extrakty gynostemy pětilisté a skalní růže, podporují aktivaci klíčových enzymů podílejících se na syntéze epidermálních lipidů. Extrakt díky tomu zlepšuje hydrataci, pevnost a pružnost pokožky, tedy viditelně zmírňuje hloubku vrásek v oblasti očí.