Přímo za nosem. Aneb čtyři tuzemské parfémové značky, které by vám neměly uniknout

Pigmentarium

Projekt Tomáše Rice z roku 2018 nabírá na globálních obrátkách a ukazuje propojení vůně a lifestylu. Kromě výrazně osobitých parfémů s proměnlivým pižmovým základem nabízí také interiérové vonné tyčinky, designové stojany od Daniela Piršče a umělecké spolupráce. Vizuálně vyvedený byl projekt limitky parfému Oratorio (mandarinková kůra, neroli, jasmín, opoponax) pro značku Malinna. Vůni navrhl francouzský parfumér Théo Belmas, kampaň v Praze nafotil Kubo Krížo. www.pigmentarium.com

Hiermann Parfums

Jakub Hiermann vstoupil do světa parfémů se značkou Pigmentarium, ze které odešel. V loňském roce udivil jednorázovou edicí parfému Amulet (palo santo, kadidlo, šalvěj, březová kůra) ve flakonu od Ronyho Plesla v počtu pouhých osmi kusů. Aktuálně Jakub chystá tři nové vůně, které by měly spatřit světlo světa letos na jaře. Mladý parfumér je také autorem esenciálních směsí pro vonné svíčky české sklárny Rückl. @hiermann_parfums.

Oraculum

Spirituálně pojatá značka Renáty Muchové nabízí od roku 2021 parfémy a nověji také svíčky a vonné tyčinky. Koncept olfaktorických směsí počítá s tím, že každý z nás voní jinak a parfém dále rozvíjí naši jedinečnost. Novinka v podobě limitky parfému Be My Plasteline vznikla ve spolupráci se šperkařem Ondřejem Stárou a vrátí vás do dětství. Ucítíte hřebíček, levanduli, pačuli a cedr. www.oraculum.store

Kintsugi Perfumes

Značku založili v roce 2021 parfumér Martin Švach a Daniel Nikolov, který se stará o marketingovou stránku věci. Jejich parfémy vyvolávají silné emoce a vzpomínky a nebojí se nezvyklých ingrediencí. Novinka s názvem Phénix odvážně kombinuje sladký ananas a mandarinky, štiplavý kmín, bylinný koriandr a finální kouřové nóty, praženou kávu či tabák. www.kintsugi.cz