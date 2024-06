Sedm příznaků rakoviny prsu, které byste neměla ignorovat

Jako v případě každého nádoru se i tady hraje o čas. Čím dříve se začne s léčbou, tím větší je šance na uzdravení a také klesá náročnost celého procesu. Proto se vyplatí sledovat varovná znamení, která nám mohou doslova zachránit život!

1. bulka

Mezi pravidelné činnosti každé ženy by mělo patřit samovyšetření prsu, a to minimálně jednou za měsíc. Právě tak je možné odhalit případné změny. Pokud si nahmatáte bulku jakékoliv velikosti, je třeba, aby vám lékař provedl vyšetření ultrazvukem či mamografem. Tam se ukáže, zda jde o neškodnou cystu, nebo je potřeba zahájit léčbu.

2. vtažená tkáně

Kůže na zdravém prsu bývá hladká a volná, proto pokud pozorujete v nějakém místě její vtažení a vytvoření důlku, nebývá to dobré znamení. Způsobit to totiž může karcinom, který kůži táhne dovnitř.

3. pomerančová kůže

Zatímco drobné důlky v kůži na stehnech nebo hýždích jsou jen kosmetický problém, pokud je zpozorujete na prsou, zpozorněte! Takzvaná pomerančová kůže se na prsu vytvoří v momentě, kdy nádorové buňky zaplní drobné lymfatické cévy.

4. výtok z bradavky

Pár kapek čiré tekutiny z bradavky nemusí nikoho znepokojovat. Zejména v některých částech cyklu se to mnoha ženám stává pravidelně. Problém ale nastává ve chvíli, kdy vám z nich teče krev, hnis nebo jinak zabarvená tekutina. Pak neodkládejte návštěvu lékaře.

5. zarudlá kůže a bolest

V mnoha případech se ukáže, že rudá a teplá kůže na ňadru je příznak zánětu. Může se ale jednat i o karcinom. To samé platí o viditelné a rozšířené spleti žilek a také o bolesti prsu. Způsobit to mohly hormonální změna, cvičení nebo namáhavá práce. Vyloučit nádor by ovšem měl opět lékař.

6. různá velikost prsů

Některé ženy mají asymetrická prsa od dospívání, drobné odchylky velikosti a tvaru jsou normální. Zbystřit (a zajít k lékaři) byste měla v momentě, kdy se jeden prs postupně zvětšuje a tuhne.

7. nepravidelná bradavka

Nádor může v některých případech způsobit zploštění nebo vtažení bradavky. Může to být vidět na první pohled anebo v kontrastu s druhým prsem, jehož bradavka je zdravá - volná a pravidelná.