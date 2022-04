"To je porodnice, nebo pitevna?" Proměna pokoje pro rodičky U Apolináře budí emoce

Vlnu nevole vyvolal příspěvek, který se objevil na facebookovém profilu Porodnice U Apolináře v Praze zveřejněný tuto středu. "Budoucí maminky přicházející k porodu na naši gynekologicko-porodnickou kliniku tráví určitý čas na porodním předpokoji. Na jednom z našich dvou porodních sálů se podařilo takový pokoj upravit a prakticky vybavit. Za citlivou proměnou a oživením prostoru porodního předpokoje stojí architektka Ing. Romana Mašková, která se například podílela na rekonstrukci porodnice v Příbrami," zní text, ke kterému byly doplněny fotografie zachycující stav před a po rekonstrukci.

"Architektce se hlavně podařilo vyřešit problém s úložnými prostory, které umístila na původní luxferovou stěnu se vstupními dveřmi. Budoucím maminkám tím zajistila nejen větší intimitu, ale také eliminovala všudypřítomné světlo z hlavní chodby, které zejména v noci rodičky rušilo. Ještě to tu co nejvíce zútulníme a vyřešíme pár detailů. Je to taková první vlaštovka, která předchází plánované velké rekonstrukci a dostavbě kliniky, která umožní navýšit počet porodních pokojů."

Správce stránky také vyzval sledující k návrhům, jak pokoj pro rodičky ještě vylepšit. Pod příspěvkem se ovšem rozpoutala debata, která byla ke snahám porodnice velmi kritická.

"Skvělá práce! Každá budoucí máma přece touží si z porodu odnést trauma v podobě absolutně nulového soukromí a být na vše sama bez milujícího partnera. Devadesátá léta už proběhla, je rok 2022," napsal jeden ze sledujících. "Já jsem si říkal, kde se asi tak rodí masoví vrazi," komentuje další. Kritických komentářů se pod příspěvkem sešly během pár hodin stovky.

"To vypadá spíš jako apríl - buď paní architektka nikdy nerodila, a neví tedy o potřebách rodiček nic, nebo - a to je snad ještě horší - neví o jejich potřebách nic zadavatel, tedy porodnice," zní další z názorů.

"Už to nevypadá jako pitevna, ale jen jako policejní kartotéka! V tom kachličkovém pokoji jsem ležela před dvěma lety. Nic extra, i když musím říct, že to nebylo zdaleka to nejděsivější, co jsem během pobytu tam zažila. Kdyby nemoderní interiér vyvážil lidský přístup personálu, tak bych asi byla shovívavější, ale spíš to bylo jako exkurze v base," podělila se jedna ze sledujících o osobní zkušenost s porodnicí.

Redakce Aktuálně kontaktovala přímo zástupce porodnice s žádostí o vyjádření. "Překvapily nás emoční a zlé komentáře k rychlé a drobné úpravě jednoho konkrétního pokoje. Přitom jde o bouři ve sklenici vody, v létě totiž zahajujeme kompletní rekonstrukci porodních boxů, které projdou zásadní změnou a nabídnou rodičkám komfort a bezpečí na špičkové úrovni. Pokud má někdo potřebu ventilovat svou frustraci tímto způsobem, podává to svědectví spíše o něm než o naší porodnici," uvedla vedoucí odboru PR a marketingu Marie Heřmánková.