Pečení na neděli. Fanoušci Petry Burianové chválí pořad a kritizují vysílací čas

Petra Burianová, vítězka první řady soutěže Peče celá země, se opět objevila na obrazovkách. Tentokrát s vlastním pořadem Pečení na neděli. Cestování po českém a moravském venkově, poslouchání vyprávění pamětnic a především pátrání po unikátních receptech na pečení sklidilo u diváků ovace.

"Po dlouhé době jsem opravdu nadšená z vašeho nového pořadu. Bylo to opravdu krásně natočeno, předvedeno nejen pečení, ale i nádherné tradice a krásy okolí. Úžasné tradice, úžasní lidé, sympatická paní Petra. Vysílací čas nic moc, ale s dnešní technikou 'no problem'. U nás doma to dnes s nadšením sledovali i 'moji chlapi' a to už je co říct. Díky," napsala divačka do diskuse.

"Pořad je moc pěkný. Jelikož už nemám prarodiče, kteří mi neskutečně chybí, pro mě osobně to byl krásný zážitek. Nářečí babičky pogůlaných koláčičků, nádherné kraslice a příjemný poslech pletařů pomlázek plus nahlédnutí k receptům. Děkuji, těším se na další díl," přidala se ke chvále další čtenářka.

Pořad se nakonec dočkal i kritiky, divákům se totiž nelíbí ranní vysílací čas. "V hlavní roli historicky první výherkyně soutěže Peče celá země, která okouzlila Česko, a vy jí vyberete tak tragický vysílací časy - neděle ráno, pondělí 4:45," kritizovala jedna z divaček.

Druhý díl se odvysílá opět v neděli 19. září v 8:20 na ČT1.