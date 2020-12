Podnikání s kosmetikou je cestou k nezávislosti, shodují se členky Oriflame

Obě dámy se ponořily do světa švédské krásy a wellness v turbulentních časech. Jasněna v roce 1990, kdy u nás firma začínala. Lenka letos. Tedy v roce, kdy zde Oriflame slaví 30 let.

Proč právě podnikání s Oriflame?

Jasněna Pokorná (JP): S Oriflame jsem se seznámila počátkem 90.let díky své kamarádce, která po návratu z emigrace založila první pobočku ve východní Evropě. Tehdy u nás zahraniční kosmetika byla velkou vzácností.

Lenka Blažková (LB): Chtěla jsem začít podnikat, být nezávislá. A tak jsem začala hledat, jak podnikat bez počátečního kapitálu. Oriflame se ukázal jako nejlepší varianta. A pak jsem objevila, jak kvalitní má firma výrobky.

Jaké byly začátky?

JP: Náročné, všechno se teprve budovalo. Nebyla tak rozvinutá logistika, pro zboží jsme si museli jezdit osobně. Poptávka byla velká, prodej pouze prostřednictvím katalogu byl neznámý.

LB: Začala jsem podnikat při zaměstnání letos na jaře, takže nelehké. Nebylo to zadarmo, musela jsem si v hlavě přenastavit priority.

Obě jste měly velmi raketový start, paní Pokorná se dokonce stala jednou z nejúspěšnějších členek ve střední Evropě. Jak se to podařilo?

JP: Výhodou bylo, že jsem nepotřebovala kapitál do začátku. Dařilo se mi hned od počátku, protože jsem se snažila, aby se lidé dostali ke kvalitní kosmetice co nejlevněji. Díky tomu jsem stoupala po žebříčku firemních ocenění až k titulu Dvoudiamantové direktorky. Není lehké dosažený úspěch udržet po dobu 30 let.

LB: Je to podnikání jako každé jiné. Na začátku podle mě nesmíte polevit a mrhat časem, zvolnit můžete teprve, až se váš tým stabilizuje.

Podnikání s Oriflame znamená větší flexibilitu, platí to?

JP: Jsem již v důchodovém věku, i přesto chci stále vykonávat práci, která je zároveň mým koníčkem…. V pracovním tempu jsem však již polevila. Už nikam nespěchám a nechávám si čas i na své zájmy, ráda se věnuji i své dvouleté vnučce.

LB: Stále pracuji na plný úvazek a k tomu se věnuji Oriflame, ale při dobrém plánování to zvládnutelné je. Končím odpoledne, abych měla čas na partnera a koníčky. Po večerech se ale často ještě vzdělávám.

Čeho byste chtěly ve spolupráci s Oriflame dosáhnout?

JP: Mé sny se mi splnily, zabezpečila jsem rodinu, díky Oriflame jsem procestovala svět, 30 let jsem finančně nezávislá a paní svého času. Ráda bych zůstala jedním z nejúspěšnějších členů Oriflame.

LB: Chci být nezávislá, třešničkou na dortu by bylo vydělat tolik, abych tím třeba pokryla hypotéku. Začínám, vím, že mohu růst.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější výrobky a co na nich máte nejraději?

JP: 30 let výhradně používám Oriflame. Navštívíla jsem výzkumné laboratoře a vím, že výrobky jsou klinicky testované, bezpečné a jejich účinnost je vědecky prokázána. Oblíbila jsem si ikonický Zázračný kelímek.

LB: Nadchla jsem se pro řadu péče o pleť NovAge, třeba bez hydratační esence se neobejdu. A nyní si užívám aromaterapii s novou řadu esenciálních olejů Mind&Mood. Třeba Relax me na mě rozhodně funguje (smích).