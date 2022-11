Mladá pilotka se svěřila, že si ji pletou s letuškou. "Urážíte obě povolání," říká

Na videu sedí Sabrina v kokpitu v uniformě a svěřuje se, že si ji lidé s letuškou pletou často. Naposledy ji chtěl na místo letušky posadit personál u odletové brány. "Přijde mi to zvláštní, protože pracují na letišti a vědí, jaké máme uniformy," doplnila v popisku videa. Právě kvůli tomu se někteří diskutující pod videem domnívají, že Sabrinu letištní personál nazývá letuškou schválně.

"Stává se to častěji, než bych chtěla, zejména u odletové brány. Už několikrát mě chtěli poslat na místo pro letušky. Opravila jsem je, že potřebuju do kokpitu. Nebo odpovím jen: Ano, jsem pilotka. Někteří to vezmou velmi dobře, jiní jsou trochu protivní," řekla pro deník The Independent. "To, že mě nazvou letuškou, není urážka. Ale pokud mě tím chtějí ponížit po vší tvrdé práci, kterou mám za sebou, je to urážka jak pro mě, tak pro letušky," dodala.

V komentářích pod videem se začaly další ženy svěřovat s podobnými zkušenostmi. Jedné advokátce se například stalo, že se jí klienti zeptali, zda je recepční. "Šéfuju milionové společnosti a mí klienti mi řekli, že bych jako asistentka neměla být tak arogantní," napsala další žena. V Česku si na takové chování stěžovala lidovecká poslankyně Marie Jílková, kterou si spletli s asistentkou hned dvakrát v jednom dni.

Pilotka Sabrina se setkává s nedůvěrou také kvůli svému věku. Pro web Bored Panda však vysvětlila, že létat začala už ve 14 letech, a má tak osm let zkušeností. "Rodiče mě velmi podporovali. První sólo let jsem absolvovala o svých 16. narozeninách," vysvětluje s tím, že po střední škole pokračovala ve studiu letectví, které dokončila ve 20 letech. "Jak? Studovala jsem. Neměla jsem žádný společenský život. Pro někoho to zní hrozně. Já to milovala," uzavírá.