Parfémy – největší Black Friday roku

Dámské parfémy - Black Friday

Máte také svůj oblíbený parfém? Existují parfémované vody, kolínské, voňavky, deodoranty nebo esenciální vůně. Nejsilnější jsou parfémy, které také nejdéle vydrží. Samozřejmě stojí více peněz, na druhou stranu je spousta akcí, kdy je můžete pořídit výhodně. A to nastává právě před Vánoci, kdy se koná třeba akce Black Friday 2021. Například na Notinu tato akce běží od 22. do 28.11. formou plošné slevy na vybrané značky (slevy 20, 30, i 40 %). Můžete tak sáhnout po osvědčené klasice nebo vyzkoušet i něco nového. Oblíbené jsou například parfémy Calvin Klein, kdy známá je Euphoria. Velmi populární je YSL a její variace vůní Opium. Dolce & Gabbana a její Light Blue se už léta řadí do první desítky nejoblíbenějších parfémů na celém světě. A co takhle vůně od Thierry Mugler? Parfémy této značky jsou specifické. Velmi silné. Klasikou je Angel. Silnou stopu nechává Alien. Pokud chcete obměnu, zkuste speciální edici dané klasiky, například Angel Iced Star.

Nejlepší parfémy

Jemnou stopu mají vůně od kosmetické značky Lancome, které jsou cenově i příznivé. Jestli chcete svěží vůni, zvolte lehký parfém Hugo Boss The Scent for Her, květinovo-ovocnou variaci. Podobně lehký je i Versense od Versace. Jistě jste si i vy sami všimli, jak vám někdo voní a někdo ne. Důležitou roli hrají feromony, ale také právě vůně. Specifická, ojedinělá, neotřelá. My sami rádi čicháme k něčemu, co je nám příjemné. Když tedy budete vybírat parfém pro sebe, volte to, co se líbí vám. Pokud kupujete parfémy pro druhé, všímejte si, jaké vůně dotyčný nosí. Lehké? Orientální? Květinové? Dřevité? Je i spousta parfémů, které se hodí jen k určitým příležitostem, proto můžete vůně střídat.