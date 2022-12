Ovčáček promluvil o lásce z Ukrajiny. Oženil jsem se z lásky a přestal jsem pít, říká

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana se začátkem listopadu oženil, obřad proběhl v úzkém kruhu nejbližších přátel. Jeho manželka pochází z Ukrajiny a má šestiletého syna.

"Bylo to 4. března letošního roku, byl to pátek. Ráno jsem byl v katedrále, a když jsem z ní odcházel, byl na zemi jemný sněhový poprašek. A do hradního vchodu naproti katedrále vedly tím sněhem troje stopy. Já jsem si ty stopy vyfotil, aniž bych tušil, co to třeba může znamenat," popisuje pro deník Blesk, co předcházelo jeho seznámí.

"Šel jsem do kanceláře a po poledni mi zavolal jeden můj známý Ukrajinec. Zatelefonoval mi, jestli bych nepomohl mamince s malým dítětem. Já jsem si vyžádal telefonní číslo a pak jsem tady tak možná půl hodiny přemýšlel, co s tím. Nakonec jsem se podíval na kříž, který mi tady visí na stěně, a řekl jsem si: Jirko, zavoláš."

Protože byli nemocní, zavezl je do nemocnice, vyřídil jim potřebné dokumenty a zajistil jim ubytování. Během měsíců k sobě pocítili blízkost a nesmírnou lásku. "Já jsem si prožil životní změnu, žena si prožila životní změnu, a tak jsme se řízením Božím našli a je nám moc hezky."

Objevila se také řada spekulací, že sňatek proběhl kvůli občanství. "Ona ale na nic nárok nemá a je před námi dlouhá cesta. Ve své podstatě si taky trošičku zkomplikovala život. Víte, jaké je vyměňovat v této době ukrajinský pas či občanský průkaz? Prožili jsme neuvěřitelné příběhy při shánění různých dokumentů. Rozhodně jsme se nebrali, aby moje žena získala české státní občanství a já měl hezký pocit. My se prostě máme opravdu moc rádi," dodal Ovčáček.