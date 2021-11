Osobní doporučení pro zdravý a vyvážený život přímo od Margit Slimákové

Žijeme v bezpečném kousku světa, máme více než dost jídla, špičkovou zdravotní péči, bezplatné vzdělávání a dostatek příležitostí pro práci. Nejen ty nejkvalitnější studie, ale i každodenní zkušenosti potvrzují, že skutečné jídlo a dobrá péče o sebe nám prospívají, zajišťují zdraví, optimální postavu a výkonnost. Přesto se mnozí stále trápí tím, co by ještě chtěli a co nemají, a živí se jídlem, které jim neprospívá.

Spousta lidí věnuje každodenně většinu času běhu mezi povinnostmi a z kanceláří pak přebíhá do fitness centra, aby tu na běžícím pásu co nejrychleji dohnali svůj nezdravý způsob života. Pro zvýšení své výkonnosti a úsporu času na zvládání dalších úkolů navíc nahrazují pravou potravu práškovými koktejly. Pro strach z kalorií v jídle a z kilogramů na těle pak nejsou schopni ani vychutnat si skutečné jídlo. Jak z tohoto začarovaného koloběhu ven?

Komplexní návod na radostný život

Nejen těmto tématům se Margit Slimáková věnovala ve svém debutu Velmi osobní kniha o zdraví. Ten se brzy stal bestsellerem (k dnešnímu dni se ho prodalo přes 50 000 výtisků) a nadchl zástupy čtenářů. Nejen pro ty je tu dobrá zpráva - autorka právě vydává volné pokračování, které se jmenuje Osobní receptář pro zdraví a pohodu.

V té se dozvíte vše o tom, jak si umět užívat možností, které nám naše úžasná těla a svět nabízejí. Tipy známé výživové poradkyně pro radostný život plný zdraví se zakládají na jejích osobních zkušenostech i ověřených znalostech, s nimiž se může do životní kondice dostat úplně každý. Stačí změnit svůj pohled na svět a vnímat každou chvíli jako možnost něco změnit a cítit se lépe.

Na cestě za harmonií duše a těla

Na více než třech stovkách stran se Margit Slimáková věnuje oblastem, které musíme na cestě za duševní i tělesnou rovnováhou průběžně opečovávat: zdraví, výživu, pohyb, rodinu, krásu, domov, práci a pohodu. Ať už se jedná o jakékoli téma, nikdy nezůstává jen v teoretické rodině, ale vždy se drží jednoho pravidla - hlavně prakticky. Jednotlivé kapitoly jsou tak doslova napěchovány tipy, které může do své každodenní rutiny zařadit každý, a to bez rozdílu pohlaví a věku.

Kromě konkrétních činností Osobní receptář pro zdraví a pohodu přináší jednoduché a silné poselství: Hlavně se netrapte tím, co pro vás zrovna teď není možné nebo se vám hned nedaří zvládnout. Začněte jíst skutečné jídlo, pečujte o sebe, užívejte si život a brzy se začne dařit i vše ostatní.

