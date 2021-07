Firma Nike přestala platit atletce, když otěhotněla. Teď zabojuje o olympijské zlato

V roce 2019 upozornila americká atletka Allyson Felixová na to, že jí firma Nike téměř přestala platit proto, že se jí narodilo dítě. Od té doby bojuje za práva matek sportovkyň. Felixová se nyní pošesté za sebou kvalifikovala na olympiádu v běhu na 400 metrů a má velkou šanci získat svou desátou olympijskou medaili a sedmé zlato zároveň.

Když se Felixové narodila dcera Camryn, společnost Nike, pod kterou soutěžila, ji odepsala, a rozhodla se jí dále platit jen 30 procent původního honoráře. Atletka se rozhodla proti politice firmy bojovat a uspěla. Její tehdejší sponzor částečně změnil svůj postoj ke sportovkyním matkám.

"Myslím na to, v jakém světě bude vyrůstat Cammy," řekla pro CNBC. "Nechci, aby ona nebo kterákoliv jiná dívka či žena musela vést války, jaké jsem vedla já," zmínila atletka, když vzpomínala, jak chodila v pátém měsíci těhotenství trénovat o půl páté ráno, aby její sponzor neodhalil, že čeká dítě.

Spojila se pak s dámskou sekcí sportovního oblečení Athleta firmy Gap a s neziskovou Nadací ženského sportu. Tyto dvě společnosti uvolnily 200 tisíc dolarů (v přepočtu 4,3 miliony korun) pro závodící matky. V rámci programu bylo nedávno vybráno prvních devět sportovkyň, z nichž každá obdrží deset tisíc dolarů, které mohou využít na péči o děti.

"Je opravdu těžké být mámou a zároveň profesionální sportovkyní a faktem je, že je potřebná určitá finanční podpora, aby to člověk zvládl," vysvětlila patronka projektu Felixová.

Ke změně vede dlouhá cesta

Felixová porodila císařským řezem ke konci roku 2018. Porod byl těžký, provázený životu nebezpečnou preeklampsií. Její dcera strávila další měsíc na jednotce intenzivní péče a bojovala o život. Pět týdnů nemohla sportovkyně ani normálně chodit, ale během tří měsíců začala již trénovat. Zanedlouho jí končila smlouva se společností Nike. Ta jí v novém kontraktu nabídla jen 30 procent někdejšího výdělku.

Pětatřicetiletá atletka vzpomíná, že se cítila pod obrovským tlakem, aby se co nejrychleji vrátila do původní formy. Má pocit, že o matkách sportovkyních se téměř nemluví. Začala proto o problematice hovořit a k jejímu velkému překvapení to donutilo společnost Nike změnit podmínky. Nyní firma nemůže hýbat s platem těhotné sportovkyně po dobu osmnácti měsíců. Dříve to byl pouze jeden rok.

Felixová nicméně přešla ke společnosti Athleta a říká, že je to velký rozdíl. Svou dceru Camryn s sebou může prý brát na jakékoliv závody. To se ale netýká olympiády v Tokiu, neboť Japonsko zakázalo veškeré hosty, což platí i pro potomky závodníků. V červnu Tokio udělalo výjimku pro děti, které jsou kojené.

Allyson Felixová vnímá, že s tím, jak promlouvá o svých zkušenostech, se k ní vracejí velmi podobné příběhy jiných žen. "Jsme teprve na začátku, máme před sebou dlouhou cestu," říká.

