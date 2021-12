Obtisky rukou na zadku. Policie ČR si udělala legraci s ženami, které pekly cukroví

Dvě policistky stojí u kuchyňské linky a připravují cukroví a na jejich černě oděném pozadí se zřetelně ukazují obtisky pomoučených dlaní. Takový snímek sdílela Policie ČR na svém Twitteru s dotazem na své sledující, zda už také pečou cukroví. Příspěvek negativně okomentovala Johana Nejedlová, zakladatelka spolku Konsent, s tím, že se jedná o stereotypní sexistické zachycení situace. Policie na to zareagovala, že se o žádný sexismus rozhodně nejedná.

"Večery trávíme polštářovejma bitvama ve spodním prádle. Pokud se zrovna nepolíváme vodou v bílých tričkách," doplnila svůj komentář ke snímku žen Nejedlová, která se zabývá prevencí sexuálního násilí. Na její upozornění, že se jedná jen o podporu mužské představivosti, zareagovali uživatelé Twitteru. Ozývaly se komentáře, že "slečny k tomu evidentně nikdo nenutil".

Další uživatel sociální sítě nařčení Nejedlové, že se jedná ze strany Policie České republiky o sexismus, odvracel komentářem: "Jednak evidentně nejste cílovka, jednak co je na tom špatného? Myslíte, že ty holky k tomuhle vtípku někdo nutil, nebo co je na tom špatně?"

Na obranu vnímání Nejedlové zareagovaly i některé z uživatelek sítě. Jedna poukázala na to, že takové snímky na oficiální profil státního sboru nepatří: "Sranda by to byla, kdyby si takovou fotku holky udělaly samy na osobní profil. Ale sakra, policajti a policistky jsou od něčeho jiného. Nepečou cukroví a neplácají se po zadcích. Zajímavé, že pánská pozadí se u reklamy oficiálních státních orgánů nevyskytují, že?"

Další se ozvala s tím, že je to jen důkaz dětinskosti: "Tady vůbec nejde o jakési slečny, tady jde čistě o to, jak hloupě a infantilně se prezentuje oficiální profil Policie ČR."

Na příspěvek Nejedlové a výtku o dehonestaci žen zareagovala i samotná Policie ČR. "Rozhodně to za sexistickou záležitost nepovažujeme. Kolegyně nám to samy zaslaly," vyjádřil se vedoucí oddělení tisku policie Ondřej Moravčík. Podle něj je takový snímek na sociální platformě naprosto v pořádku. "Náš Instagram je dlouhodobě považován za jeden z nejlepších účtů státní správy a za uvolněnou atmosféru a komentáře jsme byli dokonce oceněni. Považujeme to za naprosto standardní formu komunikace. Byl to spíš příjemný vánoční žertík," dodal.

Mohlo by vás zajímat: Obtěžování na baru? Sex není povinnost, na flirtování musí být dva, říká Nejedlová