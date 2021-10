Homosexuální sňatky v královské rodině? Nizozemská vláda navrhuje revoluční změnu

Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že by člen nizozemské královské rodiny měl mít možnost vzít si kohokoliv bez ohledu na gender, aniž by se musel vzdát trůnu.

Toto vyjádření přichází jako reakce na knihu Amalia, Duty Calls, v níž se autor, právník a bývalý senátor Peter Rehwinkel zabývá tím, že v prosinci nizozemská dědička oslaví 18. narozeniny a od té chvíle se může stát královnou.

V knize autor píše, že staré zákony vylučují možnost královského páru stejného pohlaví, přestože je sňatek homosexuálních osob v Nizozemsku legální od roku 2001. Premiér Rutte argumentuje tím, že se časy změnily od doby, co se tímto tématem zabývali jeho předchůdci v roce 2000. Královský sňatek totiž ke své realizaci potřebuje souhlas parlamentu.

"Vláda věří, že si dědic může vzít osobu stejného pohlaví. Nevidíme důvod k tomu, proč by musel následník trůnu abdikovat," napsal Rutte v dopisu adresovaném parlamentu.

Princezna Amalia, dcera úřadujícího krále Viléma-Alexandra, se k tématu zatím nevyjádřila a o jejím osobním životě je toho známo velmi málo. Na začátku tohoto roku odmítla královské kapesné, které jí po dosažení osmnácti let přísluší. Ze státní kasy by měla každý rok dostávat 1,6 milionu eur. Dědička trůnu řekla, že by se cítila nepříjemně, dostávat takovou částku, když neposkytuje nic na oplátku.

Mohlo by vás zajímat: Chalupová: Sňatky gayů a leseb? Z debat poslanců se mi dělalo zle, je z toho fraška (3. 8. 2021)