Nikdy nebyl v Řecku. Řecký jogurt z jeho farmy je ale v Karlovarském kraji nejlepší

Rodinná farma Kubernát vyrábí v biokvalitě máslo, tvaroh, čerstvé sýry, bílý či ochucený jogurt. Mléko zpracovává ve vlastní minimlékárně, stejně jako mléčné výrobky z něj. Právě za ně získává farma jednu cenu za druhou. V minulém roce například v soutěži Regionální potravina Karlovarského kraje první místo za Biokysanku v kategorii mléčné výrobky či první místo za meruňkový řecký jogurt v rámci soutěže Dobrota Karlovarského kraje.

"Každý rok se snažíme, respektive moje manželka, která má na starosti mléčnou výrobu, dát na trh nějaký nový výrobek," dodává k vítěznému produktu Jiří Kubernát. Ten chvíli před naším rozhovorem zrovna dosvačil vlastní výrobek, který se farma teprve chystá uvést na trh. Co to bude, chce zatím uchovat v tajnosti. Otázkou také zůstává, zda výrobek získá nějaké ocenění, jak tomu bylo u dalších výrobků z jejich farmy Děpoltovické máslo či Děpoltovický kefír. Jejich řecký jogurt se umístil na první místě, přestože jak Kubernát přiznal, v Řecku nikdy nebyl.

Národní označení biopotravin Logo biozebry s nápisem "Produkt ekologického zemědělství" se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

Úspěch je v tom, že nic netajíme

Klíč k jejich úspěchu není podle něj tajemství výroby samotné. "Vyrábět věci tak, jako by se dělaly pro rodinu. Manželka nové produkty vymýšlí stejně, jako když doma vaří. Aby to chutnalo jí a celé rodině. Děláme to tak, aby to bylo dobré, a pak to chutná i ostatním lidem," poodhaluje výrobu Kubernát.

Farma se nachází v obci Děpoltovice v západočeském kraji na úpatí Krušných hor, přibližně deset kilometrů od lázeňského města Karlovy Vary. Manželé Kubernátovi, spolu se svými dvěma dětmi, zde obhospodařují pozemky o rozloze 860 hektarů. Na nich chovají především hovězí, a to jak masný dobytek plemene limousine, tak dojný dobytek plemene český strakatý skot. Zabývají se také chovem prasat, ovcí, koní a ryb. Součástí farmy je honitba o výměře 1653 hektarů, která je zaměřena na srnčí zvěř, zajíce a bažanty.

Evropské označení biopotravin Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Farma byla založena v roce 1993, kdy Jiří Kubernát zprivatizoval pozemky. Na biofarmu přecházeli postupně, paradoxně jim k tomu pomohly těžké začátky. "Neměli jsme peníze, a tak se šetřilo na všem, i na postřicích. Nakonec jsme usoudili, že přejdeme na ekologické zemědělství úplně. Nahrávalo tomu i zdejší prostředí podhůří Krušných hor. Vše je tady takové zelené," vzpomíná Kubernát na rozhodnutí, kterého dodnes nelituje.

"Život vás přinutí k věcem, které jste původně nezamýšleli. Měníte různě názory a já si řekl, že to jde i bez chemie a postřiků, a ještě tím pomáháme přírodě. Když jsem jezdil jako dítě k babičce, nepoužívala chemii a taky vše fungovalo," dokresluje příběh, proč jeho farma přešla po roce 2000 na zcela ekologické hospodaření.

"Děláme zemědělství, jako se dělávalo před padesáti až sto lety. Stejně jako ho dělali naši předci, děláme ho i my. Jen dnes nepoužíváme na práci koně, ale moderní stroje," doplňuje. Sám má k zemědělství velmi blízko. Vystudoval Střední zemědělskou školu a řadu let pracoval jako zootechnik. Kromě jeho rodiny mu na farmě pomáhá dalších 13 zaměstnanců.

Co je bio?

Bio je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. Bio může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smějí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Více informací o biopotravinách a ekologickém zemědělství najdete na My jsme bio.

