Nedělní úzkost zažívá sedm lidí z deseti. Bojí se práce i nedostatku peněz

Strach z nadcházejícího týdne pociťuje sedmdesát procent lidí. Ukázaly to výsledky výzkumu britského Úřadu pro zlepšení zdraví a nerovnosti v péči. V rámci kampaně Lepší zdraví, na každé mysli záleží se se svým rozpoložením svěřily čtyři tisíce lidí. Nedělní úzkost zažívá 67 procent respondentů, ve věkovém rozmezí od 18 do 24 let je to až 74 procent.

Kampaň motivuje britské občany k tomu, aby do svého života zařadili jednoduché aktivity, které mohou jejich duševní pohodu zlepšit. Na webových stránkách kampaně si lidé mohou vytvořit bezplatný "duševní plán" postupů, jak svou duševní pohodu zlepšit. Mezi tipy ve formě krátkých videí uživatelé najdou rady, které doporučují více spánku, pěstování vztahů s rodinou a přáteli nebo doporučení více žít v přítomném okamžiku. Na stránkách najdou také informace o tom, jak se vypořádat s úzkostí či s obavami z finanční situace.

Mileniálové nemají své peníze pod kontrolou

Jejich rady mohou využít miliony Britů, kteří kvůli zvedajícím se nákladům na živobytí chodí do dvou zaměstnání, a také ohrožená skupina mladých lidí. Jak výzkum také ukázal, mileniálové (lidé narození v letech 1981 až 1996) mají pocit, že své finance mají pod kontrolou méně než kterákoliv jiná generace. Důvodem je podle webu The Independent finanční krize, která ovlivňuje krátkodobé i dlouhodobé finanční cíle.

Ve Velké Británii momentálně čeká na zdravotní péči spojenou s duševním zdravím téměř 1,8 milionu lidí. Státní nemocnice proto naléhají na vládu, aby věnovala veškerou pozornost národnímu plánu duševního zdraví.

