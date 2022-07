"Nedala sis dezert? Hodná holčička." Co nikdy neříkat dospívajícím dcerám

Rodiče by se podle americké psychiatričky Helen Eggerové měli úplně vyhýbat pochvalám za to, jaké jídlo si jejich dcery odepřely, a kritice toho, jaké pokrmy si naopak dopřály. "Pokud dívce řeknete, že je hodná holčička, protože si nedala dezert, nebo jí vyčtete, že snědla brambůrky, demonstrujete tím negativní vztah k vlastnímu tělu," upozornila odbornice v článku pro web Yahoo News.

"De facto tím svému dítěti naznačujete, že je správné, aby odvozovalo hodnotu sebe sama od toho, co jí a nejí. To, že si některé potraviny zakážete, z vás přitom nedělá dobrého člověka," doplnila Eggerová. O veškerém jídle by měly podle ní teenagerky raději přemýšlet jako o palivu, které jim dodává energii, protože jinak bude jejich sebevědomí na jídelníčku příliš závislé.

"Zdravé stravování, dostatek fyzické aktivity a přijetí tvarů, do kterých se postava během dospívání přirozeně formuje, jsou základem pro budování zdravého vztahu ke svému tělu. Pokud dívky sní například pizzu, neměly by se rmoutit nad tím, kolik přiberou, ale radovat se z toho, že tělu poskytly živiny, které potřebovalo, a z toho, kolik síly budou díky nim mít na další aktivity," upozornila psychiatrička.

Pokud už matky a otcové chtějí se svými dcerami mluvit o jejich těle a jídle, které přijímá, měli by podle ní zůstat věcní a, pokud možno, pozitivní. "Když se u dívek začnou v souvislosti s jídlem objevovat emoce jako sebezpochybňování a smutek, je to znamení, že by si měly promluvit s odborníkem, který jim pomůže pocity zpracovat," dodala Eggerová.