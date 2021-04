Přepíše historii? Na obálce časopisu se možná poprvé objeví muž s neurčitým genderem

Jednadvacetiletý Američan Lewis Freese se stal finalistou usilujícím o to, aby se objevil na titulní straně prestižního časopisu The Sports Illustrated Swimsuit. Pokud by byl vybrán, stane se tak prvním mužem. V rozhovoru a na svém Instagramu píše, že si není jistý svým genderem. Je ale rozhodnutý o tomto tématu veřejně mluvit.