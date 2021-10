Na jaře nudu rozhýbaly tisíce dětí, nyní se McDonald’s Cup vrací do škol

Online formát se nyní vrací do původních kolejí a děti se tak mohou opět těšit na tradiční McDonald’s Cup, největší fotbalový turnaj pro žáky prvního stupně základních škol, jehož první kola startují již tento podzim.

Inspirativní videa na cvičení doma i venku, individuální i v malém kolektivu, tréninkové výzvy, zábavné sportovní úkoly i vědomostní kvízy, to vše nabídla letos na jaře online pohybová výzva pro děti s názvem Odpískej nudu, kterou pořádala společnost McDonald‘s Oproti již tradičnímu fotbalovému turnaji McDonald’s Cup byla online pohybová výzva zaměřená na všestranné pohybové aktivity dětí. Mezi účastníky dominovali chlapci. Z celkových 3 243 dětí tvořili 80 %, společně pak chlapci a dívky splnili 20 898 výzev a úkolů.

Rozhýbat děti i rodiče

Odpískej nudu byla tříměsíční ryze onlinová iniciativa, která tento rok nahradila populární McDonald’s Cup. Ten se, vzhledem k bezpečnostním opatřením, nemohl uskutečnit v klasickém turnajovém formátu. Tým odborníků, který se v rámci projektu spojil, přinesl všem zájemcům z řad malých a mladých sportovců inspirativní a motivační sportovní videa, zapojit se do mohly všechny děti ve věku od 5 do 15 let. „Nechtěli jsme děti ochudit o další ročník oblíbeného turnaje. Cítili jsme potřebu dodat jim chuť a motivaci k pohybu a sportu ať už doma nebo venku. A protože nám podmínky nedovolily uspořádat turnaj ve známém formátu, rozhodli jsme se pro tuto online variantu, která byla určena nejen dětem, ale i rodičům,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s ČR a SK. Rodičům projekt nabídl nejen sportovní a volnočasové inspirace na aktivity, ale také videa odborníků vyjadřujících se k negativním dopadům malé míry pohybu na vývoj dětí.

Největší fotbalový turnaj znovu startuje

McDonald’s Cup, český největší fotbalový turnaj pro žáky prvního stupně základních škol, je dnes již pojem mezi dětmi i dospělými, ať už rodiči, nebo odrostlými účastníky. Předchozích ročníků ještě nezasažených pandemií se každoročně účastnilo až 80 tisíc dětí ve věku od 6 do 11 let z více jak 4 tisíc základních škol. Třiadvacátý ročník Mcdonald’s Cupu odstartuje na podzim, kdy se zapojí školy ve všech regionech České republiky do úvodního kole turnaje.,. „Těšíme se, že uvidíme nadšení i skvělé sportovní výkony dětí na vlastní oči. Jsme rádi, že se můžeme vrátit k tradičnímu fotbalovému turnaji a dětem, jejich učitelům, rodičům a přátelům zprostředkovat skvělé a jistě strhující zážitky“, dodává Pajurková.