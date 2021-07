Na ekologické zemědělce se kouká skrz prsty, říká majitel farmy. Sám pěstuje biokřen

Má vysoký obsah vitaminu C, minerálních látek, podporuje metabolismus, působí antibakteriálně, a hlavně se bez něj neobejde žádný pořádný ovar ani párek. Řeč je o křenu, který české hospodyňky používají v kuchyni již několik staletí. Na malé rodinné farmě v Úlovicích, v lounském Podlesí, které je součástí Přírodního parku Džbán, ho manželé Ždárští sklízí kolem jedné tuny ročně, a to v bio kvalitě.

Národní označení biopotravin Logo biozebry s nápisem "Produkt ekologického zemědělství" se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

Jejich cesta k farmaření začala v roce 2007, když si koupili dvouhektarový pozemek. "Byl jsem unavený z věčného ježdění a létání po světě, tak jsme se rozhodli, že prodáme naši původní firmu a usadíme se," popisuje důvod změny předmětu podnikání a odchod z města Luboš Žďárský, majitel Eko farmy Úlovice.

Farma nyní funguje v režimu ekologického zemědělství. "Pro něj jsme se rozhodli, protože nám to připadá normální, a s nadsázkou řečeno, protože nemáme postřikovač. Jako ho neměl můj otec, ani praděd," vysvětluje Žďárský. "Já vždy říkám, vraťme se ke starému, bude to pokrok," dodává.

Stále u něj ale převládá pocit, že se v porovnání s klasickými kouká na ekologické zemědělce skrz prsty. "Mělo by to být ale obráceně. Hospodařit bez pomoci chemie bylo pro naše předky samozřejmostí, na rozdíl od současného konvenčního zemědělství. My se staráme o půdu, používáme hnůj, podmítáme, oráme. Konvenční zemědělci jen hnojí umělými hnojivy, používají chemické postřiky a ničí tím přírodu. Jde jim o kvantitu výnosu, " zhodnocuje Žďárský.

Postupně s manželkou dokupoval pozemky až na dnešních 25 hektarů. Primárně se farma věnuje chovu skotu plemene Dexter, z rostlinné produkce ale u ní převládá právě křen. Zákazníkům ho manželé prodávají buď čerstvý, nebo zpracovaný ve skle. "Jako konzervant se používá kyselina citronová, takže je minimální trvanlivost šest týdnů v porovnání s jedním rokem u tradičních výrobců. Zase v něm ale nenajdete žádné chemické přísady," vysvětluje Žďárský.

Evropské označení biopotravin Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Pro pěstování křenu se s manželkou rozhodli, protože se na něj nikdo v okolí nezaměřuje. "Je to pro nás výzva. Také máme pozemky, které mu svědčí," doplňuje. Z podobného důvodu si vybrali také žito, které podle jeho slov nikdo v okolí nemá. V loňském roce si vyzkoušeli pěstování máku. Začali na 200 metrech čtverečních, letos již vyseli desetinásobek.

Farma se dále zabývá pěstováním pšenice špaldy a ovsa. Zrna melou na mouku ve vlastním mlýně. "Vypěstovali jsme špaldu a žito a chtěli, aby nám je někdo semlel. Oslovili jsme jeden mlýn a bylo nám řečeno, že i když jsou malý mlýn, tak těch našich 500 kilo se jim ztratí v trubkách. Stejná reakce přišla i od dalších. Tak jsme se rozhodli si koupit vlastní," vysvětluje začátek příběhu vlastního mlýna Žďárský.

Co je bio?

Bio je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. Bio může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smějí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Více informací o biopotravinách a ekologickém zemědělství najdete na My jsme bio.

