Může koronavirus za předčasné porody? Není to jednoznačně prokázáno, tvrdí gynekolog

Česká vakcinologická společnost na začátku března uvedla, že onemocnění covid-19 může zvyšovat riziko předčasného porodu a zvýšené riziko vážného průběhu koronaviru mají i kojící. Britská studie zase uvádí, že těhotné ženy vykazují vyšší riziko horšího průběhu onemocnění způsobeném covid-19 a mají také vyšší pravděpodobnost, že budou potřebovat intenzivní péči. Čeští gynekologové však tvrdí, že pravda nemusí být ani jedno.

"Není jednoznačně prokázáno, že covid způsobuje předčasný porod. Tímto bychom neměli těhotné ženy strašit. Ano, je pravdou, že pokud u ženy probíhá závažný covid-19, je možné, že situace povede k nutnosti ukončení těhotenství, ale takových případů je velmi málo," tvrdí přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka.

Gynekolog Aleš Černý z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze však dodává, že míra předčasných porodů v pozdějších týdnech (po ukončeném 28. týdnu těhotenství, pozn. red.) mírně stoupá.

"Osobně si myslím, že se může jednat o faktor infekce kombinovaný s faktorem předčasného ukončení těhotenství na základě zdravotního stavu těhotné," říká. Právě infekce totiž patří mezi faktory, které těhotenství mohou zkomplikovat.

Ondřej Šimetka tvrdí, že je vhodné mít z koronaviru respekt a předcházet riziku onemocnění, ale posilování strachu těhotných není namístě. "Těhotné patří do věkové kategorie, která covid snáší celkem dobře, u většiny dokonce proběhne bezpříznakově (v 75 až 90 procentech případů). Těhotenství nezvyšuje náchylnost k získání viru, ale zdá se, že mírně zvyšuje riziko horšího průběhu choroby ve srovnání s netěhotnými," dodává.

Těhotné ženy k nákaze náchylnější nejsou

Také podle Aleše Černého těhotné ženy v porovnání s netěhotnými náchylnější k nákaze covidem-19 nejsou. "Ukazují to velké studie a národní registry, například data, které poskytuje Royal College of Obstetrics and Gynaecology na základě statistik z Velké Británie," dodává.

Britský deník The Independent však nedávno citoval studii Birminghamské univerzity a WHO, která tvrdí, že těhotné ženy vykazují vyšší riziko horšího průběhu covidu-19 a mají také vyšší pravděpodobnost, že budou potřebovat intenzivní péči.

Gynekolog Aleš Černý to vysvětluje změnami organismu žen: "Již samotné těhotenství představuje pro celý organismus zátěž. Souvisí to s fyziologií a změnami organismu v těhotenství, zejména s využitím 'rezerv' a kompenzačních mechanismů organismu v průběhu těhotenství. Pokud se k těhotenství ještě přidá obezita, cukrovka nebo jiné chronické onemocnění, zvyšuje se riziko komplikací a těžšího průběhu nemoci."

Štěpán Budka z FertilityPort Prague si myslí, že zdravá těhotná žena v optimálním (fyziologickém) věku pro graviditu má stejné riziko, že skončí v péči akutní medicíny, jako zdravá žena, která není gravidní. Ondřej Šimetka však přiznává, že v ostravské fakultní nemocnici se setkal s těžkým případem koronaviru u těhotné ženy, která neměla žádné ze známých rizikových faktorů.

Těžké případy byly, ale jen výjimečně

V ostravské nemocnici se přitom vloni zabývali 25 případy nakažených těhotných žen před porodem a letos za první dva měsíce již s 20 případy. Těžší průběh měly ale pouze dvě rodičky.

"Jedna z nich byla dušná a potřebovala kyslík a strávila několik dnů na JIP. U druhé rodičky byl průběh covidu velmi těžký a dlouho nebylo jasné, zda přežije. Strávila v nemocnici více než čtyři měsíce, z toho dva a půl měsíce na jednotce intenzivní péči na KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, pozn. red.)," dodává.

Diagnóza koronaviru podle Šimetky také nutně neznamená obrovské překážky při porodu. K rodičkám přistupují podobně jako k těm, co nákazu nemají, s tím rozdílem, že jsou zcela chráněni protiinfekčním skafandrem, respirátorem, brýlemi, štítem a návleky.

"Matku a novorozence neseparujeme, naopak je podporujeme v raném kontaktu a kojení, rodička samozřejmě nosí po dobu infekčnosti respirátor," říká Šimetka. Zásadnější překážka podle něj nastává v případě dušnosti těhotné, kdy by porod neudýchala. Také Aleš Černý tvrdí, že se nejedná o případy, které by nebylo možné zvládnout.

Očkování těhotných? Zatím se jeví bez rizika

A ani šestinedělí s koronavirem podle oslovených gynekologů nemusí být komplikovanější, pokud je žena po porodu v dobré kondici a nevykazuje teploty, kašel či stav, který by jí stěžoval možnost se o dítě starat.

"Ženy po porodu jsou v relativně malém riziku nákazy, všeobecně se potkávají s menším počtem lidí a dávají na sebe větší pozor. Nepříjemná je samozřejmě i přetrvávající dlouhodobá únava nebo dušnost, která některým pacientům po covidu zůstane i několik týdnů nebo měsíců," říká Ondřej Šimetka.

Zatímco v některých zemích se těhotné či kojící ženy již očkují a Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování neodkládat po důkladném zvážení všech okolností a zdravotního stavu těhotné, v Česku se tyto ženy k očkování stále registrovat nemohou.

"Pro očkování v graviditě obecně platí velmi přísné doporučené postupy. Záleží zejména na typu vakcíny a původci, který onemocnění vyvolá. Výzkumy na zvířecích modelech neprokázaly žádný škodlivý účinek očkování na těhotenství. Stejný závěr platí i pro ženy, které otěhotněly v průběhu testování vakcíny proti onemocnění covid-19. Očkování těhotných je tedy možné, ale vždy po přísném individuálním zvážení rizika a prospěchu vakcíny. Stejné pravidlo platí i pro kojící," říká gynekolog Aleš Černý.

Ondřej Šimetka tak předpokládá, že v budoucnu bude možné vakcínu podávat i těhotným. "Na základě mechanismu účinku mRNA vakcín a vakcín s virovým vektorem, se odborníci domnívají, že je nepravděpodobné, že by představovaly riziko pro těhotné osoby, plod nebo kojící novorozence. Ale počkejme si na podrobnější závěry," říká.