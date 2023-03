MUDr. Jarmila Nývltová: ,,Psychowalkman” Vám pomůže s psychikou.

MUDr. Jarmila Nývltová: ,,AVS přístroj - audiovizuální stimulátor - jsem poprvé viděla u kolegů v Belgii. Velké světelné brýle, sluchátka, ovládací jednotka… Tehdy jsem si jej vyzkoušela, pak zakoupila u nás. Funguje velmi dobře na různé psychické potíže. Kromě zlepšení spánku a psychických nálad jsme postupně rozšířili jeho využití na řešení tinnitu a vysokého krevního tlaku."

Jak to funguje?

Nasadíte si sluchátka a speciální brýle, které vysílají světlo a vyberete si podle návodu program, například patnáct minut trvající program ,,Rychlá energie". Zapnete start a necháte působit. Před očima se vám míhají zajímavé barevné vzorce a za chvíli se začínáte propadat do zvlášního příjemného stavu - podle odborníků je to hluboká relaxace v hladině vědomí theta. Po skončení programu procitnete jako po dobrém spánku - bez únavy, starostí v hlavě a naplnění energií. Není snadné ten stav popsat. Většina lidí říká, že tak hlubokou relaxaci nikdy nezažili.

Co se děje, když nefungujeme?

Když nemůžete večer ,,zabrat", je to často je to kvůli stresu, starostem, únavě, přetížením psychiky - schopnost mozku navodit spánek je v tu chvíli narušená. Spánek totiž může nastat jen v případě, že v mozku právě proudí pomalé mozkové frekvence - a to se právě neděje. Principem AVS technologie je právě schopnost frekvenci mozku změnit - a to tak přirozeně, že to mozek ani nepozná. Světlo a zvuk přístroje totiž pulsuje přesně v té frekvenci, která je zapotřebí a mozek se na toto ,,vysílání" přirozeně přeladí. Podobně jako vás uklidní zvuky ve vlaku nebo bubnování deště, přeladí přístroj mozek tam, kam si přejete - samozřejmě rychle a cíleně. Pro spánek jsou potřeba pomalé frekvence, pro výkon zase rychlé, pro koncentraci střední - existují stovky přesně popsaných frekvencí a duševních stavů…

Sci-fi

Vypadá to jako sci-fi? Ano. Nebýt toho, že AVS technologie je vyvíjena už přes 50 let a na vývoji se podílelo stovky vědců, nositelé Nobelových cen i NASA. Dnešní AVS přístroje obsahují přes 50 programů, tedy desítky možností ke zlepšení všeho možného - spánku, tinnitu, bolestí, stresu, depresí, úzkostí, trémy, koncentrace, zrychlení učení… Dobré účinky dokumentuje vysoká spokojenost uživatelů. Podle nezávislé agentury Agma je 98% uživatelů spokojeno s proklamovanými účinky a 47% z toho dokonce uvádí, že účinky předčily jejich očekávání. Také mě zaujalo, že AVS přístroj si pořídilo mnoho známých osobností, například George Clooney, Demi Moor, Marek Vašut, Ota Jirák, Lucie Bílá… Mě osobně připadalo používání AVS přístroje napoprvé takové nepřirozené. Ale nedůvěra se vytratila po prvním vyzkoušení…

Kde vyzkoušíte AVS přístroj zadarmo

AVS přístroj není levná záležitost (od deseti do třiceti tisíc) a existuje více modelů, tak je vhodné si nákup dobře rozmyslet. Většina uživatelů koupila AVS přístroj podle statistik přes internet, ale přesto… Nejodbornější vyzkoušení zadarmo můžete zažít přímo u dovozce, v pražské prodejně - neuroinstitutu Galaxy. Anebo u partnerů Galaxy, je jich asi dvacet a většina z nich nabízí vyzkoušení zdarma. Také si můžete domluvit zapůjčení domů - to je placená služba.

Za mě nabízí AVS přístroj unikátní možnost zlepšení psychického fittness standardu, protože takové účinky jinde nenajdete. A pro ,,nemocné" lidi, kterým pomůže bez léků z nespavosti, stresů a depresí, je to myslím k nezaplacení.

U AVS přístroje je vhodné ze začátku, než si sami osvojíte vlastní postupy, dodržet základní rady k používání - návod si opravdu přečtěte. Například MUDr. Nývltová říká: ,,Prvních 14 dní je vhodné používat jen relaxační programy, protože relaxace je základ všeho dalšího. A většina dospělých dnes navíc neumí relaxovat dostatečně." K AVS přístrojům mám jedinou výtku - škoda, že nejsou levnější.