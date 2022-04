Modelka plní lidem jejich zvrhlé fantazie. Díky tomu vydělává miliony měsíčně

V současné době mladá žena vydělává měsíčně padesát tisíc dolarů, což činí v přepočtu zhruba jeden a čtvrt milionu korun. Zásluhy má na tom hlavně její ochota plnit svým sledujícím jejich nejbizarnější fantazie. Jesse Switchová se tak pravidelně převtěluje do role obryně a pohrává si s maličkatými figurkami. Na ty šlape, zasedává je nebo si je vkládá do úst.

"Vždycky mě zajímá, odkud se tyto perverznosti berou, a v případě fantazie obryně jde obvykle o myšlenku úplného odevzdání se," prohlásila. Když hraje roli obryně, začíná většinou tím, že zpomaleně kráčí ke svému telefonu, který je položený na zemi, aby vypadala větší. "Líbí se jim to vzrušení, že vypadám obrovská a oni se cítí malí, a nejistota, co udělám příště. V jednom videu jsem si koupila malou figurku člověka, která byla ani ne centimetr vysoká, hodila jsem si ji do pusy a předstírala, že ji polykám. V jiných videích chtějí fanoušci, abych je drtila, takže buď dupu, stojím, nebo sedím na telefonu," říká modelka s tím, že telefony jsou sice pevné, ale minimálně jednou už si rozbila displej.

"Na první pohled to vypadá velmi extrémně, ale ve skutečnosti jde jen o to, aby se člověk zbavil zodpovědnosti a bylo o něj postaráno," dodala Switchová, která se na stránky OnlyFans poprvé připojila v roce 2020.

Počet jejích fanoušků se od té doby rychle rozrůstá a dnes už modelka žádnou jinou práci nepotřebuje.