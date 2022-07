"Z mého břicha se svět nezboří." Ženy srovnávají velikosti XL a XS stejného oblečení

Její srovnávací videa na TikToku se stala virálním hitem, píše o nich například web BoredPanda. Ziasová nakupuje oblečení v běžných obchodech, například v Zaře, a následně s kamarádkami točí videa, ve kterých ukazuje, jak stejný model působí na jiném typu postavy odlišně.

Čas od času se Kristina dočká negativní poznámky, ale rozhodit se tím nenechá.

"Jediný způsob, jak se stát sebevědomější, je přijmout svou nejistotu," říká Kristina v jednom ze svých videí na TikToku. "Co se mě týče, vždycky jsem si byla strašně nejistá ohledně svého břicha. A pak jsem si uvědomila: no a co? Klidně se ukážu v bikinách, nechám viset břicho, ukážu strie, svět se přece neboří. A jestli má někdo problém s mým břichem, tak ať si trhne nohou. Vypovídá to mnohem víc o něm než o mně."

