Výzva na léto: Nákupy mají utrum. Obléct se můžete jen do toho, co už máte v šatníku

S nákupy nového oblečení to leckdy zbytečně přeháníme. Trendy se rychle střídají, šatník je přecpaný a peněženka prázdná. Také se s tím potýkáte? Možná je čas zkusit letní výzvu: po 75 dnů se oblékat jen do toho, co už doma máte.