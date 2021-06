Napěchovaný kufr na dovolenou není potřeba. Manželé Hejlíkovi ukazují, co s sebou

Další pokračování televizní show Móda s Terezou Vu, odvysílané v sobotu večer na České televizi, podle rady stylisty Honzy Pokorného v díle s Terezou Vu ukáže, jak si zabalit chytře a úsporně na dovolenou. "Lidé se často sbalí na dovolenou do velkých kufrů, mají v nich spoustu věcí a pak ve finále zjistí, že jich půlku nepotřebovali, protože si vystačí s málem." Základem jsou univerzální kousky jako lněné tunikové šaty vhodné na pláž i do města, ploché boty či perforovaná kabelka.

Televizní módní díl také poodkryje práci módního fotografa Bena Renče, který se fotografii věnuje již několik let. Práce módního fotografa je rutinní a často velmi náročná práce v týmu. "Moje největší práce je eliminovat určité nápady některých lidí na place," dodává Ben.

Jak se obléknout na výlety po venkově, do Prahy, ale třeba i do oblíbeného Londýna, předvedou zase Veronika a Lukáš Hejlíkovi. Manželé často cestují na chalupu, balení a následné přebalování kufrů tedy řeší poměrně často. "Snažím se, abychom měli všechno, co potřebujeme, a aby toho nebylo moc," dodává Veronika.

Výběr správných plavek na dovolenou je kolikrát noční můra. Klíčem k úspěchu je podle stylisty Honzy Pokorného typ postavy. Například chlapecké postavě budou slušet třásně či mašle v horní části, naopak korpulentnější dámy ocení jednodílné plavky a trend color bloking. Nebojte se barev a různých střihů. "Já jsem pro to, aby si žena vybrala barevnost hlavně třeba podle stádia opálení, protože to víme, že každému opálení sluší jiné plavky. Bílé plavky úplně nesluší počáteční fázi, prvním dnům na sluníčku," dodává Pokorný.