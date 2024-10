Za staré věci se nestyďte. Trend podprůměrné spotřeby káže se trendům vyhýbat

Sociální sítě, zejména TikTok, za poslední léta zcela normalizovaly přehnaný konzum (v angl. "overconsumption"). Situace je prakticky neúnosná, ale nebyly by to sociální sítě, kdyby na to nereagovaly po svém - dalším "trendem", který vlastně ani trendem není.

Přitom je to všehovšudy zcela normální způsob života. Pod hashtagem "underconsumption" neboli podkonzumace se hromadí videa, ve kterých se lidé chlubí věcmi, jež mají dlouho, někdy i celý život. Jsou relativně zachovalé a funkční, akorát neodpovídají nejnovější módě. Nejsou ani ničím zajímavé: ukazují se tenisky používané dva roky, kovová lahev na pití, která byla před šesti lety na vrcholu popularity a dnes je out, ale někdy přijde i na věci, které má někdo celý život, nebo dokonce vysavač po babičce.

Po celosvětové pandemii koronaviru došlo k ráznému vzestupu prodejů věcí. Znudění a vystresovaní spotřebitelé si totiž ulevovali tím, že nakupovali víc a víc předmětů, které v konečném výsledku ani nepotřebovali. Sociální sítě zaplavovaly fotky nekonečných sbírek kosmetiky a parfémů, že by je jeden člověk nespotřeboval za celý život. A tento zvyk vydržel i pár let po lockdownech.

Teď se ale kyvadlo vychyluje aspoň trošku na opačnou stranu a po přehnaném maximalismu se opatrně vrací k závěru, že mít míň věcí je vlastně lepší, což už v polovině desátých let hlásalo tehdy populární hnutí minimalismu nebo čarodějka úklidu Marie Kondo. Tato hnutí - někdy až na hranici kultu - ovšem měla tendenci navádět lidi k tomu, aby vyhazovali věci, které z minimalistického hlediska nebyly dostatečně estetické nebo podle Kondo prostě "nevyzařovaly radost".

Tentokrát to má být jiné, estetika má utrum. Trend "underconsumption-core" oceňuje věci s dlouhou životností bez ohledu na jejich vzhled - už jen z této podstaty ovšem lze předpovídat jen velice krátkou životnost tomuto trendu samotnému. Ze sociálních sítí patrně brzy zmizne, ale většina lidí jej tak nebo tak žije celý život.

Máte i vy věci, které mají svá léta a nedáte na ně dopustit, i když dávno nejsou "estetické"? Pochlubíte se jimi na sociálních sítích?