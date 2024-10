Americký, nadčasový a luxusní. Ralph Lauren netvoří módu, ale styl

Ralph Lauren a jeho móda je ztělesněním představy o splněném americkém snu. Ve svých návrzích už téměř šedesát let vytváří svět, o kterém většina lidí může jen snít. A ačkoli dnes slaví 85 let, do starého železa nepatří.