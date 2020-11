Těhotenský šatník nemusí být beztvarý ani nevzhledný. Tyhle outfity budete milovat

Nebudeme vám ale nalhávat, že každá z nás vypadala v těhotenství jako Gigi Hadidová na Instagramu. Vidina upnutých šatů a bikin, které dávají prostor klenutému bříšku, je často pouhou chimérou. Realitou jsou pak oteklé kotníky, pocit velrybího břicha a tělo enormních rozměrů. I navzdory tomuto stavu si ale můžete připadat stylově.

Jsem zásadně proti, aby se ženám říkalo, co mají nosit. Je to jejich volba, a pokud je vaše rozhodnutí strávit celé těhotenství v teplácích, kvituji ho s nadšením. Oblékáme se pro sebe, pro svůj pocit a nikdo nám nesmí vnucovat svou představu. Tento článek je ale pro ženy, které se bojí, že "požehnaný stav" jim jejich předchozí styl vezme a ony se musí spokojit se střihy, které evokují očekávání vícerčat. Nebo s batikovanými oblečky se srdíčky na bříšku.

Nic z toho totiž dělat nemusíte, zvlášť ne ve světě, kdy dítě začalo být tím nejtrendovějším doplňkem. V těchto slovech je, prosím pěkně, jistá dávka nadsázky. Ale podívejte se třeba na Kylie Jennerovou, mladičká influencerka, milionářka a už má dvouletou dceru. Není jediná, například jedna z nejvlivnějších osobností současné módy je Dánka Pernille Teisbæková. Pětatřicetiletá diva každým dnem čeká příchod třetího syna.

Důležité tipy pro těhotenský šatník

Pamatujte na to, že nemusí být dočasný. Můžete si pořídit kousky, které budete nosit i pak. Týká se to především košilí a kabátů, které jsou ve větší velikosti než normálně nosíte. Snažte se investovat ale do minima věcí. Někdy se návalem všech emocí totiž stává, že to, co nosíte během těhotenství, po porodu nechcete ani vidět.

Podívejte se do naší galerie, která vás inspiruje k tomu, jak si sestavit stylový těhotenský šatník.