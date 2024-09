Možná jste někde zaslechla, že bižuterie není vhodná pro všechny ženy. Jsou prý takové, které v ní vypadají nepatřičně a zkrátka k nim neladí. Ve skutečnosti jde spíš o jednotlivé příležitosti. K nepředstavení je například politička, případně herečka světového formátu, která by měla na slavnostní, oficiální akci kolem ruky korálky z pouti. I v těch však mohou být rozdíly. Například boho náramky - i když se nosí, nenechte se zmýlit. Jejich "lepší" varianta pochází z domů předních světových značek a je to zcela jiný level bižuterie než ten, který si běžně můžeme koupit my.

I za málo peněz se dá udělat hodně muziky

Je jasné, že pokud nepatříte k úporným alternativcům, jistě bude váš snubní prsten, případně jiný památeční kousek šperkem v odpovídající hodnotě. Na druhou stranu rozpětí, kdy se vzhledem k ceně jedná o bižuterii a kdy už o šperk, vlastně neexistuje. Tedy i "šmuk", který má pro nositelku emoční náboj a je mu věrná dlouhodobě, může být považován za šperk. Může jím klidně pro někoho být i kožený řemínek s kamínkem ze Šumavy. Samozřejmě bez debat mezi šperky zařadíme všechny kousky z drahých kovů a s ušlechtilými kameny.

Podle nálady a oblečení

Už máme jasno, co je šperk a co bižuterie, ale signálem, jestli jste se rozhodla správně, může být také to, že bižuterii střídáte podle nálady, šperky nikoliv. Navíc šperk můžeme nazývat klenotem - a to o některých kouscích bižuterie říci rozhodně nemůžeme. Britské ladies tvrdí, že žena má mít tři šperky: Perly kolem krku, snubní prsten a luxusní hodinky. Za nás je potřeba doplnit ještě náušnice.

Čtenářka Monika má jasný názor: "Emočních kousků mám kufr - náramky, náušnice a dalších kousky. Ty střídám podle oblečení, nálady, pracovního nasazení a možná také podle počasí. Sama mám snubní prsten a hodinky z Pařížské, které sice mohou být za šperk považovány, jistá příjmová skupina by je ale stále považovala jen za bižuterii na denní nošení."

Některé firmy svým zaměstnankyním výše uvedené neumožňují a dovolují jim jen šperky týkající se víry nebo rodinného stavu. Jasně že slečna pracující v advokátní kanceláři by asi neměla cinkat levnými doplňky jako vánoční stromek v průvanu, na druhou stranu, pokud tím někoho neomezuje, proč ne.

"Mám své šperky i svou bižuterii, tedy - jak jsem se teď nově dočetla - produkty z jakostního kovu, ráda. Starám se o ně, pravidelně je čistím - a to bych doporučila každému. Pokud to totiž dělat nebudete, zašedne vám vaše láska, která by vás měla zdobit, bez ohledu na cenu i emoce s ní spojené," dodává Monika.