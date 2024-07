Šátek do vlasů, rudá rtěnka a puntíky. Retro trendu propadly i světové celebrity

Móda z poloviny 20. století je naprosto unikátní a přitom nadčasová, jelikož je hravá, ženská a mimořádně zábavná. Není proto divu, že jí letos naprosto propadly i světové celebrity. V jejich konvoji jednoznačně vede mladičká zpěvačka Sabrina Carpenter, předskokanka Taylor Swift, která umanula i naše rádia hitem Espresso s retro nádechem.

Šátek do vlasů, brýle s retro rámečky a rudá rtěnka, i to jsou způsoby, jak si užít tento krásný a přímo sladký trend. Podívejte se do galerie.