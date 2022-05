Rihanna navždy změnila těhotenskou módu. Nosí průsvitné látky, mini šaty i bokovky

Ani těhotenství známou zpěvačku nezastavilo v práci, ani co se týče odvážných modelů. I se zakulacujícím se bříškem nosí vypasované outfity, čímž posouvá hranice těhotenské módy na jinou úroveň. Pro Rihannu není žádný kus oblečení překážkou. Podaří se jí předefinovat těhotenskou módu a zpochybnit to, co se považuje za slušné?