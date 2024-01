"Vybíravým rodičům" vadila rychlá móda. Nabízí šaty i hračky, které dětem vydrží roky

Jak moc "picky" Picky Parents jsou a proč vlastně jsou "picky"?

Michaela: Picky pro nás znamená, že si dáváme záležet na výběru a vyhledáváme takové libůstky. Může to být jen jeden kus, který rozsvítí nebo pozvedne celý interiér pokojíčku. Může to být obraz nebo právě paraván…

Adam: Nebo tapiserie s jelenem…

Michaela: To ne! My jsme se kvůli tomu včera pohádali trošku…

Adam: Je skvělá.

Co vás k založení projektu inspirovalo?

Michaela: Naše dvě děti. Respektive nejdřív naše dcera Meda, protože když se narodila, tak jsem řešila, jak jí zařídit pokojíček. Hledala jsem poličku, a jelikož manžel má nábytkářskou firmu Nanovo, často spolu objíždíme bazary. Přesto trvalo třeba půl roku, než jsem našla poličku, která by mi vyhovovala. A tak mě napadlo, že by se mi líbilo mít nějakou platformu s předvýběrem, kde by byly jak staré, ale už repasované věci pro děti, tak zároveň něco nového od českých designérů. Tak jsem do manžela pořád kverulovala, ať udělá něco jako Nanovo Kids. A loni jsme na tom začali pracovat.

Jak probíhá proces výběru věcí i designérů?

Adam: Většinou jsou to designéři, které máme rádi a kterým důvěřujeme. Jeden z prvních produktů byly malířské válečky s designem jednoho z nejvýznamnějších českých ilustrátorů Michala Bačáka. Válečky se vyrábí tady u nás v dílně Nanovo.

Michaela: Maxim Velčovský se zase nabídl - když jsme spolu byli na dovolené - že by pro nás mohl navrhnout nějakou hračku. Nakonec z toho ale vyšly spíš takové sochy do dětských pokojů.

Šaty, které rostou s dítětem

V nabídce máte ale i dámské i dívčí šaty s vyjímatelnou výšivkou, které zaujmou na první pohled. Jak vznikaly?

Michaela: Dlouho jsem měla v hlavě představu takových šatů, které budou zdobeny výšivkami mojí dcery. A řešila jsem je třeba rok se svojí kamarádkou Kateřinou Plamitzerovou, což je oděvní designérka. Společně jsme vytvořily šaty, do kterých by se postupně vyšívaly dceřiny kresby. Jenže neumím vyšívat, tak jsem řešila, jak to provést.

Potom jsem se náhodně setkala s Františkem Kastem, což je grafický designér, který nedávno založil Kirka studio zaměřené na strojovou výšivku. Když jsem zjistila, že umí převést kresby do výšivky, tak mi to celé secvaklo. Kateřina pak vymyslela systém textilních rámečků, do kterých výšivku vložíte. Dítě si ji navrhne, ale když vás výšivka omrzí, můžete ji i vyndat a vložit tam jinou.

Plánujete se teď na oděvy zaměřit ještě víc, nebo se budete dál soustředit hlavně na nábytek a hračky?

Adam: Těžko říct. Už jsme se ale bavili, že bychom oslovili Dariu Makeevu, která studovala u Liběny Rochové a tvoří minimalistické kousky, které se nám líbí. Původně jsme Picky Parents chtěli založit jenom na nábytku, postupně ale přibývaly taky nápady na hračky a oděv. Přinášíme zkrátka užité umění pro děti, které podpoří a rozvine jejich fantazii.

Zejména šaty jsou navržené tak, aby rostly s dítětem a dlouho mu vydržely. Zakládáte si na udržitelnosti?

Michaela: Udržitelnost je teď hodně módní, takže nechci říkat, že na ní stavíme. Snažíme se nicméně v každodenním životě chovat tak, abychom nebyli za největší "přítěžáky" planety - třídíme odpad a podobně. V Nanovo recyklujeme starý nábytek a šaty zase vydrží holčičkám přinejmenším od tří do osmi let. Jsou sice dražší, ale zůstanou jim dlouho, což mi dává smysl.

Adam: Jeden pán na Designbloku nám řekl skvělou věc, když reagoval na vystavené fotky v keramických rámech od Luisy Bělohlávkové. Kdyby měl syna nebo dceru a koupil by jim takovou věc, chtěl by, aby si ji později přenesli i do svého interiéru. To je přesně záměr naší značky. Když u nás svému dítěti něco koupíte, vezme si to v dospělosti s sebou a pak to předá zase svým dětem.

Žádní nafrnění rodiče

Jak na nápady reagují vaše děti?

Adam: Meda se úplně zamilovala do zeleného stojanu na kytky, který vypadá jako kaktus. Byla nadšená a chtěla, abychom si ho nechali.

Michaela: I na šaty Meda reagovala úplně skvěle. Tři měsíce jsme spolu řešily, že si může nakreslit něco, co se pak na šaty vyšije. Proto začala systematicky kreslit a nosila mi svoje návrhy. Pak jsme si kresby rozložily a dcera si jednu z nich vybrala. Pak se vyráběly i dámské šaty, takže jsme kreseb nakonec použili víc, třeba deset, což jí hodně zalichotilo.

Dvouletému Lojzíkovi se stejně jako mně líbily domečky na kolečkách, které dělaly designérky ze studia MY DVĚ. Hodně dobře se drží, a jelikož máme dřevěnou podlahu, vydávají moc hezký zvuk, když si s nimi Lojzík hraje.

Vy asi nebudete ten typ rodičů, kteří chodí do nejlevnějších řetězců pro oblečení, a vaše děti pravděpodobně nedostávají plastové hračky…

Michaela: Nejlevnější řetězce zakazuju. Zase ale nechci, aby to vypadalo, že jsme nějací nafrnění rodiče, kteří svým dětem nakupují jen designové hračky. To není pravda, klidně chodíme třeba do Ikey a tak. Jenom nám přijde důležité, aby i věc z řetězce nějak vypadala a hlavně byla z kvalitního materiálu. I v řetězcích se samozřejmě dají najít věci, které vydrží dlouho. Problém ovšem je, když jdete, impulzivně si tam něco koupíte a pak to rychle vyhodíte. A co se týče plastových hraček, je fakt, že je nemám ráda. Většinou se rychle rozbijí a nedávají smysl ani z hlediska ekologie.

Jak by tedy vypadal ideální dětský pokojíček podle Picky Parents?

Adam: To se asi nedá takhle shrnout do jednoho pokojíčku. Vždycky mě ale baví kombinovat staré a nové věci. V dětském pokoji třeba není nutné mít starou postel, protože zrovna na nich se mnohdy špatně spí. A pak je dobré nebýt zbytečně usedlý. Vždycky když vidím proměny interiérů v televizních pořadech, přijdou mi úplně bezpohlavní…

Picky Parents uspěli v nominacích Czech Grand Design 2023 Nominace získali hned ve třech kategoriích: Ilustrátor/ka roku Michal Bačák, ilustrace pro malířský váleček Objev roku kolekce dětských doplňků Fotograf/ka roku Michaela Karásek Čejková / cover alba There is Home pro Bellu Adamovou, série Pugéty pro Picky Parents, koláž S hlavou v oblacích pro Designblok, série koláží pro ELLE Decoration.

Michaela: Interiér by měl myslím obsahovat předměty, které pro vás mají příběh. Koupili jste si je třeba v zahraničí nebo na nějakém bleším trhu, a kdykoli se na ně podíváte, udělají vám radost, protože víte, odkud jsou. My třeba máme v dětském pokoji pověšené ilustrace od Marie Makeevy. Jsou krásné a dcera na ně hezky reaguje. Marie je naše kamarádka, dětem se její obrázky líbí a zároveň víme, že na nich daný člověk pracoval, přemýšlel nad nimi.

Co plánujete na letošní rok?

Michaela: Plánujeme udělat úložný systém do dětského pokoje. Buď tam bude police, komoda, anebo ještě psací stůl. To ještě nevíme, ale budeme spolupracovat s českým designérem Eduardem Herrmannem. Sám má malou dceru a bavili jsme se spolu o tom, že nám úložné systémy v dětském pokoji fakt chybí. Připravují se další motivy na malířské válečky a další rámy s Louisou Bělohlávkovou. Nadále budeme mít v nabídce hodně starých věcí, kterým věnujeme péči. Originální kousky, které rozzáří celý interiér.