I na houby můžete vyrazit pohodlně a ve velkém stylu. S elegancí princezny Kate

Ani ve vlhkém a deštivém počasí se nemusíte vzdát oblíbené procházky v lese. Pokud se tam vydáte, je ale dobré obléct se teple, prodyšně a pohodlně. To ovšem neznamená, že to nelze udělat také stylově. V hezkém a slušivém oblečení je navíc možné pořídit si krásné fotky, ať už je plánujete sdílet na svém Instagramu, nebo jen založit do alba mezi hezké vzpomínky. A některé kousky možná už i máte u sebe v šatníku, nebo dokonce i přímo na chalupě.

Na módní inspirace na cestu do lesa se můžete podívat v naší galerii.