Nová kolekce od Chanelu inspirovaná baletem překvapila hravostí a humorem

Už nějakou dobu se v módních kruzích vede debata o tom, že kvalita luxusních módních značek rapidně klesá. Tato nařčení se nevyhýbají ani značce Chanel a na sociálních sítích se kvalita jejích výrobků rozebírá do detailů, ze kterých ne vždy vychází značka příznivě. Kreativní ředitelka Virginie Viardová ovšem uvedla kolekci vysoké krejčoviny, kde strohou klasiku v podobě tvídových kostýmků, jež jsou pro značku poznávacím znamením, převlíkla do světa baletu a rokokové inspirace.

Na to, jak to dopadlo, se můžete podívat do naší galerie.