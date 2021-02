Nevlastní dcera Kamaly Harrisové hvězdou módního mola. Vystoupila na týdnu módy

Inaugurace byl jenom začátek. Nevlastní dceru Kamaly Harrisové, nové americké viceprezidentky, zřejmě čeká zářná budoucnost. Poté co zazářila svým outfitem na uvedení své nevlastní matky do úřadu, podepsala smlouvu s prestižní americkou modelingovou agenturou IMG Models a vystoupila na týdnu módy v New Yorku.

Studentka Parsons School of Design, kde se zaměřuje na pletenou módu, vystoupila se třemi modely na přehlídce značky Proenza Schouler. Jedenadvacetiletá dcera manžela Kamaly Harrisové Douga Emhoffa se tak pomalu dostává mezi známé modelingové tváře.

Její účast se tajila

Účast Elly Emhoffové na nahrávání přehlídky, která byla následně odvysílána on-line, se tajila do poslední chvíle. A fanoušci se novinku dozvěděli až ve čtvrtek.

Emhoffová na akci předvedla tmavý oversized oblek či černý kožený kabát s kontrastním tričkem.

Netypický vzhled ji vytáhl na výsluní

Nevlastní dcera Kamaly Harrisové se živí také jako módní návrhářka a své modely prodává především přes Instagram.

Její netypický vzhled, tetování i její odmítání vyholovat si podpaží ji na konci ledna zajistily smlouvu u modelingové agentury IMG Models, která zastupuje také Gigi Hadidovou nebo Karlie Klossovou.

Na inauguraci zaujala Emhoffová svým kabátem Miu Miu a počet jejích sledujících na Instagramu mnohonásobně vzrostl. Módní kritici jí předpovídají zářnou budoucnost módní ikony.