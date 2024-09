Nesmrtelná klasika – bílá košile a džíny

Samozřejmě se nebavíme o roztrhaných, tzv ripped jeans, ale o tmavě modré klasice, ke které se bílá košile skvěle hodí. Když je oboje doplněno o kvalitní kabelku, boty, pásek, hodinky, tak rozhodně nikdy nešlápnete vedle.

Tuto kombinaci zpopularizovala už slavná filmová diva Marilyn Monroe. Ta chtěla svou postavu zvýraznit tak moc, že se nechala inspirovat přípravami na natáčení filmu Mustangové, kdy ji do džínů na míru zašívali, a nechala si je takto upravovat přímo na postavě i v civilním životě. To proto, aby se jí nekrčily na nevhodných místech, neodstávaly v pase apod.



Takovou možnost asi nemáte, zato máte v dnešní době téměř nekonečný výběr, navíc ve všech cenových kategoriích. V každém případě se vyplatí do kvalitních džínů investovat. A jak je poznat? Během zkoušení by vám měly být mírně těsné, počítejte s tím, že nošením povolí.



Další tip pro vás: Pokud džíny povolí moc, hoďte je do sušičky nebo vyperte na vyšší teplotu, protože se zase maličko zmenší.



Délka džínů by měla být ke kotníkům, můžete k nim pak nosit nejen populární ugly shoes, ale také lodičky na jehlách. Tím tuto variantu oděvu vystřelíte do korporátního nebe.

Náš tip: Pokud nemáte ráda košile klasického střihu, zjistěte si, jestli jsou ve firemním dresscode povolená trička. Bílé triko s džínami nadělá také hodně parády, mělo by ovšem být z kvalitní bavlny a opravdu bílé. Nikoliv oprané, seprané či zašedlé.



Myslete na to, že v jednoduchosti je krása, a právě i ten nejjednodušší model z vás může udělat hollywoodskou hvězdu. Stačí jen správně kombinovat, třeba se sakem v Chanel stylu, a můžete sebevědomě vyrazit i na tu nejdůležitější prezentaci.