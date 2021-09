Móda na Met Gala: opeřená čelenka, koňská hlava a zásadní změna Anny Wintourové

Po víc než roce se konečně mohl konat největší módní večer Met Gala, neboli Costume Institute Benefit. A dokonce hned s dvoudílnou výstavou o americké módě.

Jedna z největších událostí roku pro každého nadšence módy, kultury a umění opět proběhla v Metropolitním muzeu v New Yorku. Slavné osobnosti tak mohly opět vynést ty nejkrásnější róby a zároveň si prohlédnout architekturu i jedinečnou výstavu.

Každý ročník má módní událost své speciální téma, ze kterého následně vznikne trend oslovující celý svět. Letos se příznačným motivem stala americká móda. K večeru se už tradičně pojí i výstava, která byla nově rozdělena na dvě částí. První “In America: A Lexicon of Fashion” je k vidění už nyní a uctí 75. výročí kostýmního institutu. Druhá bude mít název “In America: An Anthology of Fashion” a návštěvníci se jí dočkají příští rok.

