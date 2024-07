Nevkus, nebo provokace? Odhalené hrudníky na různé způsoby z Karlových Varů

Zatímco v první dny festivalu se móda v Karlových Varech zdála být spíš umírněná, aspoň co se provokativních momentů týče, po příchodu odvážnějších celebrit se pravidla hry mění. Jestli je to ale ku prospěchu, to posuďte sami.

Přehršel akcí během samotného festivalu byl příležitostí pro známé i méně známé tváře vytáhnout jak ležérní, tak i rafinované outfity, kde nechyběly propastné výstřihy, vysoké rozparky a někdy i čirá lascivnost. Na druhé straně se během dne předvedly i dámy v pragmatických a elegantních modelech, které vám možná poslouží i jako letní inspirace.

Jak to vypadalo ve Varech během posledních dnů, na to se můžete podívat v naší galerii.