Módní policie z Karlových Varů: Herečky nepřekvapily, drží se ověřených modelů

Každá z nás má svou komfortní zónu, a to i když přijde na oblékání. Na červených kobercích je sice tendence šokovat, to ovšem nebyl (zatím) případ letošních Karlových Varů. České herečky se mohou pochlubit často vytříbeným vkusem, tentokrát ovšem moc nepřekvapily a objevily se spíš v modelech, které v nějaké podobě už vytáhly mnohokrát.

Neznamená to ovšem, že by nebylo na co se dívat. Tereza Maxová se třeba objevila v krásné róbě z francouzské haute couture, která zpodobila přímo optickou iluzi černé labutě.

