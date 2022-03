Mladík se převtěluje do hlavní hrdinky Sexu ve městě. Ocenila ho i od samotná herečka

"Už od vysoké školy jsem chtěl jít na Halloween za Carrie Bradshawovou. Tehdy ke mně holky chodily koukat na Sex ve městě a já předstíral, že to nemám rád, protože jsem se nechtěl prozradit," popisuje Dan Clay, jak se dostal k dráze Dragqueen.

V roce 2016 se přece jen za svoji oblíbenou postavu oblékl, přičemž přiznává, že byl zprvu plný obav. "Měl jsem trochu strach. Bál jsem se, že to lidi přestane zajímat a já budu vypadat hloupě. Bál jsem se, že se lidé budou zajímat dál a já budu vypadat jako blázen. Bál jsem se, co si pomyslí můj šéf. Bál jsem se, co si pomyslí moje máma," říká Clay, který pracuje jako poradce.

Ohlasy na jeho tvorbu ale byly skvělé a Dana Claye dokonce velmi ocenila i hlavní představitelka seriálu Sex ve městě Sarah Jessica Parker. Spolu s Danem se potkali v televizním pořadu Watch what happens. "To, co předvedl tady, není nic proti jeho Instagramu. To je prostě úžasné," netajila herečka své nadšení z toho, jak Clay dokáže ztvárnit postavu, která ji proslavila po celém světě.

