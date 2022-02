Po ulicích chodí zahalené, Arabky nakupují luxusní spodní prádlo nejvíc na světě

Prodej luxusního spodního prádla zažívá na arabském Blízkém východě nevídaný rozmach. Průměrné částky utracené za prádlo v Saúdské Arábii jsou podle odhadů dvakrát vyšší než ve Francii, napsal list Le Monde.

Arabské súky na Blízkém východě již dlouho nabízely pulty plné dámského spodního prádla, jehož křiklavé barvy ještě umocňovaly vyzývavé střihy. Zákaznice v těchto obchodech byly často zahalené, obvykle přicházely ve skupinkách a neváhaly si říct o konkrétní zboží prodavači, kterým byl v tomto typu obchodů vždy muž. Jen málo mužů se odvažovalo překročit práh těchto butiků a nejčastěji tak činili se záminkou, že chtějí zpestřit svou svatební noc. Tento důvod jmenují mužští zákazníci podniků s prádlem nejčastěji i dnes.

Zahalené ženy na ulicích, v kabinkách pak v krajkovém prádle

V centrech arabských metropolí a v obchodních domech v Perském zálivu se teď však objevilo mnoho specializovaných obchodů, segment zažívá opravdový boom a Blízký východ je jeho největším trhem na světě.

Na předměstí Káhiry, která je s 20 miliony obyvatel největším městem arabského světa, je nyní mnoho obchodů s luxusním spodním prádlem. Většinou mají dvě patra, ve výloze je vystavené odvážné prádlo a v prodejně stojí manažer mužského pohlaví. V horním patře pak zákaznice, od dospívajících dívek po šedesátnice, za pomoci prodavaček v klidu a v soukromí zkoušejí a vybírají prádlo.

Vedle tradičních modelů se objevují i rozpustilé kreace s věčně se vracejícími náměty jako zdravotní sestra nebo sexy služka. Naopak novinkou je ochucené spodní prádlo, které voní po čokoládě, jahodách nebo medu. "Ženy se závoji, které jim skrývají celou tvář, jsou často ty, které si kupují ty nejodvážnější kousky," poznamenává jedna z prodavaček.

Úspěch těchto butiků přesvědčil velké mezinárodní značky, aby si v Káhiře otevřely obchod. První byla v roce 2013 společnost Victoria's Secret, po ní následovaly Etam, La Vie en rose nebo Women'Secret.

Movité zákaznice si nechávají prádlo předvést doma

Nejvíce milovníků i prodejců spodního prádla, alespoň podle tržeb, je v Saúdské Arábii. Tamní trh se již v roce 2017 odhadoval na jednu miliardu dolarů (21,4 miliardy korun). "Saúdské ženy kupují dvakrát více spodního prádla než Francouzky, přičemž výrazně upřednostňují luxusní spodní prádlo a evropské luxusní značky," říká jedna z majitelek obchodu.

Je to už deset let, co wahhábistické království nařídilo, že v obchodech se spodním prádlem, kde do té doby pracovali výhradně muži, mohou pracovat pouze ženy. Námitky duchovních, že v tom případě budou ženy prodávat prádlo mužům, neuspěly. Specializované obchody od té doby zažívají nevídaný rozmach, mimo velká městská centra se nadále daří zejména prodeji přes internet. Nejmovitější klientky si nechávají prádlo předvést doma, jediná prezentace je vyjde i na více než tisíc dolarů. Pandemie tento způsob nákupu jen umocnila.

V Dubaji se přirozeně rozvinula nabídka spodního prádla, přičemž hlavní značky sídlí v obchodních centrech nebo ve specializovaných buticích v luxusních čtvrtích. Skutečnost, že emirát je oblíbenou destinací pro sexuální turistiku, tento trend jen posílil. Kanadskou společnost La Senza nejprve koupil kuvajtský fond, později se ale stala součástí majetku skupiny z Emirátů a v ulicích Dubaje má desítku butiků.

Dobře zavedené obchody už má v Dubaji i francouzská značka Chantelle, anglická Agent Provocateur, italské La Perla a Intimissimi a mnohé další. Influencerka Kim Kardashian se dokonce zaměřila na oblast Perského zálivu, kde prudce roste zájem o její značku Skims. Její prádlo se doručuje až do domu v Dubaji do dvou hodin, v Rijádu do tří.

Velký rozmach arabského návrhářství

Arabské návrhářky přispěly k rozvoji trhu s luxusním spodním prádlem vlastní inspirací. Egypťanka Nada Adelová založila v Káhiře svou značku Garden City a její motto zní učinit klientku "sexy a sebevědomou".

Americké podnikatelky, Christina Ganimová s pákistánskými a Nicola Isabelová s italskými kořeny, založily v Ramalláhu značku Kenz, což je v arabštině poklad. Jejich výrobky se prodávají přes internet. Navzdory obtížím spojeným s jakýmkoliv podnikáním ze Západního břehu Jordánu, který je stále převážně okupován Izraelem, si společnost Kenz rychle vydobyla své místo na Blízkém východě. Ganimová se snaží najít střední cestu mezi extrémy, za které považuje "bláznivé kreace a nudné bavlněné modely", a podle Isabelové může "online nákup arabským ženám přinést příjemný zážitek z nakupování".

Sára Abdalkarímová založila v Kuvajtu firmu Madame Bijoux, která původně prodávala jen spodní prádlo, později se její nabídka rozrostla na celou paletu dámského oblečení. Je jí líto, že v arabském světě stále přetrvávají předsudky o spodním prádle. "Nejde o sex, ale o to, co chceme nosit," říká podnikatelka.

Nada Adelová v Egyptě nedávno podnítila veřejnou debatu o znásilnění manželem. Obvinila svého bývalého manžela, známého herce, že ji znásilnil. Ukazuje se, že současné nadšení pro luxusní spodní prádlo v arabském světě není jen záležitostí módy či marketingu, ale také společenským fenoménem, píše Le Monde.