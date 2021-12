Kratší sukně, než si představujete, a odhalená těla. Toto jsou trendy pro rok 2022

Za pár dní nastoupí rok 2022 a s ním i další kolo módních stylů. Soudě dle nastavených trendů letošních týdnů módy to vypadá, že to nebylo nikdy tak vzrušující, jako očekávání toho, co nás příští rok ve fashion světě čeká.

Šťastná zpráva, kterou pro módní průmysl publikoval Pantone Color Institute, společnost zabývající se předpovídáním trendů a poradenstvím v oblasti barev, obsahovala dohromady deset výjimečných barev, které se následně objevily v kolekcích jaro/léto 2022. Příští rok tedy zazáříte ve fuchsiové Innuendo či pastelové modré Spun Sugar. Na řadu jistě přijde i pudrová Gossamer Pink, námořnická modrá Skydiver, žlutá Narcis, světle modrá Glacier Lake, zelenomodrá Harbour Blue či v neposlední řadě i čokoládové Coca Mocha.

Od výrazně barevných kreací přes nadčasová saka až po průhledné topy, které záměrně odhalí co nejvíce kůže. Pozdravte nové, ale i staré stylingové triky, které ovládly Fashion Week jaro/léto 2022 a mohly by se i co nevidět objevit ve vaší skříni.

