Vévodkyně Kate všechny na premiéře bondovky odzbrojila. Svými šaty byla za hvězdu

V úterý večer se konala slavnostní premiéra nejnovějšího snímku ze série o Jamesi Bondovi s názvem Není čas zemřít. Snímek, který se v originálním znění jmenuje No Time to Die, se dočkal uvedení do kin po déle než roce. Prvotně se měla bondovka poprvé promítat v dubnu roku 2020.

Červený koberec se hemžil celebritami, premiéru si však nenechala ujít ani královská rodina. K hlavním hvězdám snímku o agentovi 007 Danielu Craigovi, Rami Malekovi, Lée Seydouxové, Aně De Armasové, Lashaně Lynchové, Judi Denchové a dalším se přidaly i královské páry - Princ William s manželkou, vévodkyní Kate, a jeho otec princ Charles se svou chotí, vévodkyní Camillou.

Ačkoliv hlavními tvářemi večera se měli stát herci nového akčního trháku, hvězdou slavnostního večera se nakonec stala vévodkyně z Cambridge. Budoucí královna ohromila svou zlatou róbou od britské návrhářky Jenny Packhamové, jejíž výtvor Middletonová neoblékla poprvé. V šatech od Packhamové se objevila například už na formální večeři britské ambasády ve Francii.

Snímky z londýnského promítání bondovky Není čas zemřít a další informace o tomto novém filmu najdete v naší grafice.

Na plátnech českých kin se film Není čas zemřít objeví ve čtvrtek 30. září.