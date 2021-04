Konec módy z opravdové látky. Přichází šaty v rozšířené realitě a kostýmy z pixelů

Rozšířená realita, mladá a dynamicky se vyvíjející technologie, už našla své využití ve vzdělávání, reklamě či hrách a s jistotou se dostává i do módního světa. Kupovali jste někdy oblečení proto, abyste zapůsobili na své přátele on-line? Může to vypadat jako sci-fi, ale ve 21. století máte šanci koupit oblečení, které existuje pouze on-line. Svět, ve kterém je oblečení vyrobeno z pixelů namísto skutečné látky, se stává realitou. Každá třetí žena považuje po jednom nebo dvou nošeních daný kus oblečení za "starý". Vstupte do digitální módy, která se po pandemické vlně dostává do popředí.

Ve skutečném životě můžete mít minimalistický kapslový šatník. Naopak ve virtuálním šatníku můžete vlastnit všechny nejnovější a největší módní trendy. Řada společností věří, že digitální móda je blízkou budoucností, ne-li slibně se rozvíjející přítomností.

Samozřejmě ani digitální outfit není zadarmo. V roce 2019 se například třpytivé šaty Iridescence od nizozemského start-upu The Fabricant prodaly za 7800 liber (v přepočtu za více než 233 tisíc korun). Nákup ale neprobíhá stejně jako kostým ve videohře, tvůrci jej pro vás "ušijí" na míru jen na základě fotografie. Cenově dostupnější digitální oděvy za zhruba 36 liber prodává značka Tribute Brand, ty na Instagramu "obléká" i fashion influencerka Veronika Heilbrunnerová.

Odstartovala to herní kultura

Digitální móda infiltrovala i herní kulturu. Velký boom už nějakou dobu zažívá oblíbený herní svět, který vydělává více než filmy nebo sport. Předpokládá se, že trh s tzv. skiny, možností měnit herním postavám vzhled, dosáhne do konce roku 2022 až 36 miliard liber. Hra Fortnite, která má více než 250 milionů globálních uživatelů, údajně vydělává už nyní přes 220 milionů liber za měsíc. Některé z nejvzácnějších a nejexkluzivnějších vizuálů hráčů, jako je Skull Trooper Skin, se prodávají za tisíce dolarů.

Londýnské návrhářské duo Paula Sello a Alissa Aulbekova, známé jako Auroboros, jedná s řadou technologických společností a věří, že zhruba za šest měsíců bude možné "nosit" digitální módu pomocí stejného druhu AR, jako tomu je u běžných obličejových filtrů, které poskytuje Instagram či Snapchat. Ten sleduje celé tělo ve 3D pomocí kamer Lidar, které jsou již nainstalovány na nejnovějších iPhonech a iPadech. Pomocí brýlí AR bychom se tak brzy mohli dívat na ostatní a vidět je, jak nosí například virtuální šaty vyrobené z vody.

Módní domy nezůstávají pozadu

Vzhledem k tomu, že většina módního průmyslu pokračuje v režimu adaptace a přežití, tradiční módní domy pozadu nezůstávají. Minulý měsíc vyrobila společnost Gucci pár virtuálních neonově zelených tenisek za pouhých devět liber. The Gucci Virtual 25 obujete v herním světě s rozšířenou realitou i na sociálních sítích.

Původně nepravděpodobné partnerství nakonec vzniklo i mezi značkou Louis Vuitton a League of Legends. V roce 2019 navrhla luxusní značka pro populární hru sérii skinů. Po svém digitálním vydání vytvořil Louis Vuitton kousky i ve skutečném životě.

Pandemie mění i svět umění. Na začátku března se uskutečnila první aukce pouze v digitální podobě za 50 milionů liber. Tento úspěch řadí umělce Beepla, skutečným jménem Mikea Winkelmanna, mezi tři nejoceňovanější žijící umělce.

Existuje spousta lidí, kteří buď digitální módu odmítají, nebo se obávají, že lidstvo bude sedět celé dny před obrazovkou a naše mysl bude dále nasávána do virtuálního matrixu. Slavné osobnosti a influenceři ale digitální módu velmi uvítají. Převlékat se do nového oblečení pokaždé, když mají zveřejnit příspěvek na sociálních médiích, není totiž produkčně a ani finančně jednoduché. Stejně tak vyvstává otázka, co s "použitým" oblečením. S novým módním odvětvím to znamená, že kvůli příspěvku na Instagram nebo ve virtuálním světě stačí se jen postavit před mobil i v teplákách, zapózovat a vyfotit.

"Lidé používají filtry na svůj Snapchat a Instagram po celá léta, takže přitažlivost možnosti ovládat váš obraz on-line je do značné míry součástí tradiční kultury," říká Francesca Mustonová, viceprezidentka pro módu pro WGSN. Filtry, které vylepšují lícní kosti a vytvářejí oči podobné očím kolouška Bambiho, jsou nyní tak populární, že přibývají příběhy lidí, kteří hledají plastickou chirurgii, aby vypadali podobně jako jejich on-line já.

Digitální designéři nejsou ve virtuálním světě omezeni gravitací či fyzikou, mohou experimentovat s materiálem i texturami. A uživatelé se tak mohou konečně kreativně sebevyjádřit a najít kousky, které odrážejí abstraktnější verzi toho, jak si přejí být viděni.